SMA hastalarına umut ışığı: Esenyurt’ta seçim ötesi bir vaat!

14 Mart 2024 19:55 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:12

Yerel seçimler için siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor. Saadet Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin, normal seçim vaatlerinin ötesinde bir proje paylaştı. Özellikle SMA hastası çocukların ailelerinin içler acısı durumundan etkilendiği için en son 3 hafta önce Dubai’de yer alan hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldığını dile getirdi. Hastane, aile, belediye ve valilik işbirliğiyle daha fazla bağışın daha hızlı zamanda toplanabileceğini düşünen Ertekin, projesini anlattı.

HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Ertekin, seçilmesi halinde projenin rahat uygulanabileceğini vurguluyor. Projenin hayata geçmesi için tüm Esenyurtluların desteğini bekliyor. Saadet Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Faruk Ertekin, yaklaşık 6 ay önce SMA’lı hastalarla ilgili bir projeye başladıklarını belirterek, “Hepimizi üzen şekillerde para toplanması bizleri üzüyordu. Dubai’de 2 kere bu hastaneyi ziyaret ettim. En son 3 hafta önce oradaydım. Bu hastane ile iş birliğine gitmek gibi bir niyetim var. Bu bir seçim vaadi değil. Belediye Başkanlığı durumunda ise daha rahat yapabileceğimiz bir şey. Bir uygulama geliştirdik. Online olarak insanlar sadaka ve zekatlarını verebilecek. Sadece Esenyurt olmayacak. Ancak Esenyurt’a ekranlar koyacağız. İnsanların sıklıkla geçtiği yerlerde kredi kartlarıyla ve banka kartlarıyla rahatlıkla ödeme yapabileceği bir alt yapı hazırladık” dedi.

Projenin önemine dikkat çeken Ertekin, “Ülkemizde bazı konularda çok israf görüyoruz. Bu israf bile bu hastalıkla mücadeleye yetebilir. Seçim için harcanan yüksek meblağlar da bunun en bariz örneği. Hedefimiz hastaneyle iş birliği yapmak. İnsanlar 5-10 TL vermek için bile bazen güvenemeyebiliyor. Bu şekilde şeffaf bir şekilde belediyemizin hastane ile iş birliğini bilerek, hem güvenli hem de daha pratik bir çalışma yapacağız. Bildirimler de anlık olarak alınabilecek. O zaman insanlar daha fazla miktarlarda da ödeme yapabilir. Biz üst bir limit de belirleyeceğiz. Böylelikle ailelerimiz sokak sokak para toplamak zorunda da kalmayacak. Seçimi kazanmazsak da böyle hayati bir konuda belediyelerle ve ailelerle bu iş birliğine gitmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ

Güvenli Bağış: Online platform ve şehrin merkezi yerlerine konulacak elektronik ekranlar üzerinden sadaka ve zekat bağışları güvenli bir şekilde toplanabilecek.

Şeffaflık: Bağışların nereye ve nasıl kullanıldığı şeffaf bir şekilde takip edilebilecek ve bağışçı her aşamada dilerse bildirim alacak.

Geniş Erişim: Uygulama sadece Esenyurt ile sınırlı kalmayacak, tüm Türkiye'den bağış kabul edecek.

Kolay Kullanım: Kredi kartı ve banka kartı ile kolayca bağış yapılabilecek.

DUBAİ’DE BULUNAN HASTANE İLE İŞ BİRLİĞİ

Ertekin, SMA tedavisinin sadece belli hastanelerde yapılabildiğini ve şu an Türkiye’den hastaların genellikle Dubai’de yer alan hastaneyi tercih ettiğini söyledi. Ertekin, "Hedef tamamen ailelerin bu zorlu süreçte çocuklarıyla ilgilenip bağış toplamakla moral ve zamanlarını kaybetmesinin önüne geçmek." diye konuştu.