Seçmen listesinde adınız yoksa eğer dikkat! Son 2 gün

15 Ocak 2024 11:39 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:42

Türkiye 31 Mart Pazar günü, yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Seçmen listeleri, 4 Ocak itibarıyla askıya çıkarılmıştı. Seçmenler isimlerini, 17 Ocak Çarşamba saat 17.00'a kadar kontrol edebilecek. Listede ismini bulamayanlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama işlemleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapılabilecek.

Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi 4 Ocak’ta başlamıştı. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek. Yine seçmenlerin bağlı bulundukları muhtarlıklar da seçmen listeleri de bu tarihe kadar askıda kalmaya devam edecek.

LİSTEDE ADI BULUNMAYANLAR

Seçmen niteliği olduğu halde, listede adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek.

Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına ise 29 Şubat'ta başlanacak.