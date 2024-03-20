Son ankette ortaya çıktı: CHP’deki büyükşehir AK Parti’ye geçebilir

20 Mart 2024 20:38 - Güncelleme : 20 Mart 2024 20:39

Ankara'da kim önde? Mansur Yavaş'ın açıkladığı ankette dikkat çeken detay: Biz azınlıkta kalıyoruz...

Ankara'da kim önde? Mansur Yavaş'ın açıkladığı ankette dikkat çeken detay: Biz azınlıkta kalıyoruz...

Türkiye yerel seçimlere gün sayarken anket çalışmalarında da sona doğru gelindi. CHP ile İYİ Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde ittifak olarak kazandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ise farklı bir senaryo yazılabilir.

AK PARTİ, CHP'NİN ENSESİNDE!

13-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 1500 kişinin katıldığı ankette, CHP'nin adayı Muhittin Böcek, %41.4 oy oranı ile önde görünüyor. AK Parti'nin adayı Hakan Tütüncü ise %39.6 ile Böcek'in hemen ardında.

İYİ Parti adayı Nesrin Ünal, %6.9 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. DEM Parti'den Kemal Bülbül %4.1, Yeniden Refah Partisi'nden Ümit Özkurt %2.5 ve Zafer Partisi'nden Oğuz Ersöz ise %1.9 oy oranına sahip.

Anket sonuçlarına göre, "Diğer" kategorisindeki adaylar toplamda %3.6 oy alıyor.

2019'DA FARK ATMIŞTI!

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı Muhittin Böcek yüzde 50,61, Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel ise 46,27 oy almıştı.