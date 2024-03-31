Son dakika! 2024 Yerel Seçimlerine YRP etkisi! Yeniden Refah Partisi hangi il ve ilçeleri kazandı?

31 Mart 2024 20:44 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:27

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. Sandıklar açılmaya başlanırken gelen sürpriz sonuçlar şaşırttı.

SEÇİMLERE TEK BAŞINA GİRDİ

2024 Yerel Seçimleri için AK Parti ile ittifak kurmayan Yeniden Refah Partisi (YRP), her ilde kendi adaylarını çıkarma kararı almıştı.

YRP, ŞANLIURFA'DA AZ FARKLA ÖNDE!

YRP, büyük bir sürprize imza atarak Şanlıurfa ve Yozgat'ta yarışı önde götürüyor.

Açılan sandık oranı %38.29 olan Şanlıurfa'da YRP adayı Mehmet Kasım Gülpınar, %37.47 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise %34.06'da kaldı. Şanlıurfa'da yarış çok az bir farkla sürüyor.

YOZGAT'TA FARKI AÇIYOR!

Yozgat'ta ise sandıkların % 69.68'si açıldı. YRP adayı Kazım Arslan %37.35 oy alırken, MHP adayı Ömer Açıkel, %30.50'de kaldı. AK Parti adayı Celal Köse ise %27.16'da...

Kalan sandıklarda büyük bir fark olmazsa Yozgat, Yeniden Refah Partisi'ne geçecek.

33 İLÇE 14 BELDE DE YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Yeniden Refah Partisi, 32 ilçe ve 15 belde de yarışı an itibariyle önde götürüyor.

GENEL SEÇİMLERDEKİ OYUNU YÜZDE 50 ARTIRDI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde %2.90 oy alan Yeniden Refah, büyük bir atalım yaptı. YRP, 2023 genel seçimlerine oranla oylarını yüzde 50'den fazla artırarak 4.82 seviyesine yükseltti.