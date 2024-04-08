Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü: Filistin ve İslam dünyası vurgusu!

08 Nisan 2024 18:45 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 18:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Endonezya ilişkilerinin seyri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ülkede gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin Endonezya halkı için hayırlara vesile olması dileğini ifade etti.

"İVME DEVAM ETSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo’yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin halefi Subianto’yla da sürmesini beklediğini belirtti.

"MEYDAN OKUMALARA KARŞI MÜCADELE EDELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davası başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalarla mücadele konusunda gayretlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo’nun Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.