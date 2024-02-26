AK Parti sözcüsü Çelik'ten 'altılı masa' göndermesi: Milletten özür dilemeleri gerekir

26 Şubat 2024 18:55 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 19:24

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik'ten dağılan altılı masaya sert tepki geldi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"FETÖ/DEAŞ ve organize suç örgütleri gibi milletimizi tehdit eden her türlü unsurla gerekli mücadele kararlılıkla sürdürülecek.

Seçim sürecindeyiz fakat hiçbir şekilde hiçbir konu deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın önüne geçemez.

Cumhurbaşkanımızın ziyaret ettiği 5 ilde hak sahiplerine 30 bin konut ve köyevi teslim edildi. Vatandaşlarımızın tüm yaralarının sarıldığı evlerini kaybedenlerin evlerinin teslim edildiği süreçlere devam edeceğiz.

'PEK ÇOK ALANDA GÜÇLÜ NETİCELER GÖRÜLMEYE BAŞLANDI'

Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle, ekonomi programımız devam ediyor. Enflasyonda düşüş, cari açığın azalması, genç ve kadın istihdamının artması gibi pek çok alanda güçlü neticeler görülmeye başlandı.

Bunların 2023 yılı son çeyreği ve bu yılın ilk çeyreğine ilişkin tüm bu göstergeler net bir şekilde yansımaya başladı.

Enflasyon ve diğer alanlarla ilgili gelişmeleri de net şekilde göreceğiz. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu yükseltmektedir.

Bu programın olumlu etkilerinin görüldüğü ve bu programın daha güçlü neticeler vereceğini değerlendiriyoruz.

'HİÇBİR GİRİŞİM NETANYAHU HÜKÜMETİNİ BU SOYKIRIM FAALİYETİNDEN GERİYE DÖNDÜREMEDİ'

Hepimiz için acı olan Netanyahu hükümetinin soykırımı devam etmektedir. Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı giderek artıyor. Hiçbir çağrı, hiçbir girişimin Netanyahu hükümetini bu soykırım faaliyetinden geriye döndüremedi.

"6 ÇOCUKTAN 1'İ ŞİDDETLİ BİR KITLIKLA KARŞI KARŞIYA'

Maalesef açlıkla imtihan konusunda yepyeni bir krizle karşı karşıya kaldı Gazzeli kardeşlerimiz. İnsanlar hayvan yemi yemek durumunda kalıyor. BM raporlarına göre 6 çocuktan 1'i Gazze'de şiddetli bir kıtlıkla karşı karşıya.

Her türlü İsrail'i durduracak girişimin ABD tarafından durdurulması da ABD açısından tarihine kara leke olarak geçecek adımdır.

'İSRAİL'İN PLANLARI FİLİSTİN'İ KAĞIT ÜSTÜNDE GÖZÜKECEK BİR DEVLET HALİNE GETİRMEKTİR'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri içindeki güç çatışması her 10 dakikada bir çocuğun öldüğü soykırımın devam etmesine yol açmaktadır.

İsrail'in planları coğrafi bütünlüğü yok edecek, Filistin'i kağıt üstünde gözükecek bir devlet haline getirmektir.

Öncelikli olan ateşkesin sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Cezayir'den, Mısır'a kadar son zamanlarda ziyaretler gerçekleştirdi. Tüm ziyaretlerin amacı ortak duruşu daha da güçlendirmektir.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SAVAŞI

Kardeş Azerbaycan'daki seçimlerin ardından Sayın Aliyev'i tebrik etmiştik. Karabağ'daki savaşı da takip ediyoruz. Yıllarca Minsk grubunun oyalama siyasetinin şimdi başka mekanizmalarla ortaya çıkarılması çabasını da görüyoruz.

Ermenistan'da bu saldırganlıktan vazgeçme, Ermenistan'ın refahı konusunda bir irade gerçekleştirme tavrı ortaya çıktığını net bir şekilde görüyoruz. Bizim buradaki isteğimiz bölgenin ortak refahına katkı sağlayacak mekanizmaların kurulmasıdır.

'TÜRKİYE YENİ ASTRONOTLARI DA UZAYA GÖNDERECEK'

Türkiye teknoloji alanındaki ilerlemesini aynen devam ettirmektedir. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde milli savunma hamlesi güçlü bir şekilde devam ediyor. Türkiye yeni astronotları da uzaya gönderecektir.

Türk mühendisi ve işçisinin emeğiyle bu ürünlerin çeşitli ülkelerde güvenliği sağlayan İHA ve SİHA'larımız gibi tüm dünyaya barış mesajı vermeye devam edeceğini ifade etmek isterim.

'MUHALEFETTE BİZİM İFADELERİMİZİN ÇOK ÖTESİNDE BİR VAHAMETİN OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim mesaisi devam edecektir. Burada Cumhur İttifakı ortaya koyduğu ilkeler ve prensipler çerçevesinde sandığa 1 aylık zaman kalmışken, kendi ilkeleri çerçevesinde açık bir iletişimle yoluna devam etmektedir.

Karşımızdaki muhalefetin 14-28 Mayıs sürecinden yerel seçime kadar içine düştüğü tabloyu net bir şekilde hatırlatmak gerekir. 6'lı Masa olarak karşımıza çıkmıştı. Hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Bunların ortaya koymaya çalıştığı sistemin ihtiyaçları karşılayacak, yönetilme ihtiyacını karşılayacak sistem olmadığını ifade etmiştik. Sonrasında ortaya çıkan gelişmeler bizim ifadelerimizin çok ötesinde bir vahametin olduğunu gösterdi.

Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinden, müttefiklerinden bile götürdüğü net şekilde görüldü. Milletin önüne çıkıp poz verenlerin şu anda birbirlerine belki de Türk siyasi tarihinde en ağır söylemle mukabele ettiklerini görüyoruz.

'MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELERİ GEREKİR'

6'lı 7'li destek veren genel başkanların vatandaşlarımıza özür borcu vardır. Şimdi gördük ki gizli protokoller çıktı ortaya. Her birinin bugün yerel seçim için oy istemeden önce o süreçte ortaya koydukları tutumla ilgili olarak milletten özür dilemesi gerekir. Bütün bunlar olmamış gibisinden 'Ben iyiydim onlar kötüydü' diyerek oy istemek siyaset açısından geçer not almaz.

CHP'de neredeyse siyasi aklın rafa kaldırıldığı, onun yerine yapay zeka ile karar verilmeye çalışıldığı, hizip savaşların devam ettiği bir tablo var.