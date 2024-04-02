AK Parti'de seçim değerlendirmesi! Ömer Çelik: Demokratik reformlar gündemimizde

02 Nisan 2024 17:09 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 17:37

Milyonlarca seçmen sandık başına giderek oyunu kullandı. Türkiye tarihine geçecek seçimde; CHP birinci parti olarak çıktı. Seçimin ardından Ankara'da balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını analiz edileceğini vurgulayarak "Umduğumuz neticeyi alamadık" demişti.

Seçim sonuçlarının masaya yatırılacağı toplantı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Oy kaybı yaşanan il ve ilçeler tek tek belirlendi, kazanılan-kaybedilen belediyeler ve oy değişimleri ile seçimin analizi yapıldı. Ayrıca 2019 yılındaki yerel seçimlerle karşılaştırma yapılarak bir rapor hazırlandığı öğrenildi.

Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. 31 Mart seçimlerinin önümüzdeki dönemde izleyecekleri siyaset açısından dönüm noktası olacağının altını çizen Çelik, "Arzu etmediğimiz sonuçların olduğu yerler var. Bunlarla ilgili verilen mesajı, sonucun niye böyle olduğunu bütün boyutlarıyla derinlemesine ele alacağız" dedi.

"BÜTÜN İTTİFAK MENSUPLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

"Her bir teşkilat mensubumuza, sandıkları bekleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı üyeleri son derece uyumlu şekilde çalıştı. Bütün ittifak mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Önemli bir seçim sürecini tamamlamış olduk. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerde seçilen hangi partiden olursa olsun hepsini tebrik ediyoruz, görevlerinde başarılar diliyoruz.

"SİYASETİN SİCİL AMİRİ VATANDAŞLARIMIZDIR"

Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Her seçimin demokrasiyi kurumsallaştıran bir yanı da vardır. Kazanan demokrasinin gerçek sahibi milletimiz olmuştur. Siyasetin sicil amiri vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımız siyaset kurumuna dönük takdir ve uyarıları sandık yoluyla gerçekleştirir. Bu mesaj ve uyarılar Türkiye Yüzyılı'na doğru ilerlerken Türkiye'nin en büyük gücü olacaktır.

31 Mart seçimlerinin partimize dönük mesajlarını en net, en derinlemesine biçimde okuyacağımızı, ele alacağımızı ifade ediyoruz. 31 Mart seçimleri önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz siyaset açısından dönüm noktası olacaktır. Milletimizin karşısına 18 kez çıktık. Milletimizin her zaman teveccühüyle karşılaştık. Bu teveccühe layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Arzu etmediğimiz sonuçların olduğu yerler var. Bunlarla ilgili verilen mesajı, sonucun niye böyle olduğunu bütün boyutlarıyla derinlemesine ele alacağız.

"DEMOKRATİK REFORMLAR GÜNDEMİMİZDE"

Sadece yönetime gelirken millete kulak veren değil, bütün süreç boyunca milleti dinleyen bir siyasi anlayışa sahibiz. Takdir gören doğruları daha fazla sahiplenerek değerlendirmemizi yapacağız. Milletimiz istediğimiz sonuçları elde edemediğimiz yerlerde uyarılarda bulunmuştur, eleştirileri vardır. Bunların hepsi başımızın gözümüzün üstünde. Bu mesajı bütün boyutlarıyla ele almak boynumuzun borcu, demokratik anlayışımızın gereğidir. Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur. Demokratik reformlar gündemimizde"