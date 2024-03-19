AK Parti'den Özgür Özel'in 'darbe' açıklamasına tepki: Tam bir akıl tutulmasıdır

19 Mart 2024 12:54 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:18

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; CHP lideri Özgür Özel'in 'darbe' açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

Gençlerin özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılması gerektiğinin altını çizen Çelik, "Gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi tam bir akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ AKILLA BAĞDAŞMAYAN BİR BEYAN"

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ise katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum” şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur.

"TAM BİR AKIL TUTULMASIDIR"

CHP Genel Başkanı Sn Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır…

"KELİME DAĞARCIĞININ BU KADAR SIĞ OLMASI DA VAHİMDİR"

Sn Özel’in bu beyanatı, CHP’nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel’in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir"