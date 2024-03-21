Son dakika! AK Partili Osman Nuri Kabaktepe, TGRT Haber'de...

21 Mart 2024 15:02 - Güncelleme : 21 Mart 2024 15:21

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TGRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor...

Kabaktepe'nin konuşmasından satır başları:

-Sokaklarda caddelerde ve hanelerde çalışmalarımızı hızlandırdık. Sahadaki etkimizi artıracağız. Yeniden Büyük İstanbul Mitingine yönelik davetlerimiz devam ediyor. Miting için her türlü teknik hazırlıklar yapıldı. Mitinglerden en büyüklerini gerçekleştireceğimize inanıyorum. Pazar günü yüzbinleri aşacağımızı düşünüyorum. Mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve adayımız Murat Kurum'un konuşması olacak.

İstanbul'da 5 yıldır fetret devrine son vereceğiz. İstanbullularla beraber bu projelerin hepsini beraber gerçekleştireceğiz. İstanbul son 5 yılda yaşam kalitesi çok düştü. Kentsel dönüşüm anlamında yapabileceklerini çoğunu gerçekleştirmedi.

İstanbul'da yeni bir baraj yatırımı yapılmadı. Kentsel dönüşümün yüzde 10'unu bile yapmadınız. Depremi sordular 'hatırlamıyoruz' dediniz. İmamoğlu vaatlerini söylemek için söyledi. Böyle bir hastalığa sahipler. 'Hatırlamıyorum' doğal bir refleks değil. Neyi hatırlamıyorsunuz ben bunu anlamıyorum...

Suda indirim dediniz zam yaptınız. Bugün söylediğinizi yarın hatırlamayacaksınız bu seçimde söylediklerini hatırlayacağınızın ne garantisi var.

AK Parti'nin halka göre siyaset yapma geleneği var. Halkın taleplerini yok sayılmadığı bir siyaset anlayışı var AK Parti'de... Bu anlayışla birlikte AK Partili her isim sahada...

İMAMOĞLU 'GUGUK KUŞU' SİYASETİ YAPIYOR

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sahip çıkın' sözlerini başka bir yöne çekmeye çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin olmayan işlerini kendisininmiş gibi söylüyor. İmamoğlu'nun siyasetini 'guguk kuşu'na benzetiyorum. Başkasının yuvasına sahip çıkıyor kendisininmiş gibi davranıyor.