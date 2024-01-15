Son dakika! AK Parti'nin aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu

15 Ocak 2024 16:55 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 18:02

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği hain saldırıda 9 askerimiz şehit oldu. Saldırı sonrası AK Parti, 14 Ocak Pazar günü yapayacağı aday tanıtım toplantısını ertelenmişti. Haftanın ilk günüyle yerel seçim hazırlıklarına devam eden AK Parti'de ertelenen aday tanıtım toplantısının tarihi netleştirildi.

TARİH VE SAAT BELLİ OLDU

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı 18 Ocak saat 14.00'te yapılacak. Toplantıda, aralarında Ankara İzmir, Adana gibi büyükşehirlerin olduğu 17'si büyükşehir toplam 48 ilin adayları açıklanacak. AK Parti aday tanıtım toplantısını ATO Kongre merkezinde yapacak.

ERDOĞAN ADAYLARI BİZZAT DURUYACAK

Ankara'daki aday tanıtım töreninde, sadece il belediye başkan adayları duyurulacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar devam ediyor ve planlanan takvime göre ise ocak ayı sonuna kadar ilçe adayları da açıklanacak. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi büyük şehirlerin ilçe adaylarını bizzat duyuracak.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN 'DEĞİŞİM' DENDİ

Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat depreminde büyük yıkımın yaşandığı deprem illerinin belediye başkanlarında büyük değişim yapılması bekleniyor. Özellikle depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve yıkımın yoğun olduğu Malatya ile Adıyaman'da mevcut belediye başkanı ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi.