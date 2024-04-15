Son dakika! Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
Son dakika haberi.. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki isim, dünyayı tedirgin eden İran-İsrail gerilimi üzerine konuştu.
İran'ın İsrail'e 200'den fazla İHA ve düzinelerce füze ile saldırmasının ardından bölgede gerginlik had safhada... İsrail'in İran'a karşılık verip vermeyeceği henüz net değilken bölgede sükunetin sağlanması için peş peşe kritik temaslar gerçekleştiriliyor.
PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR...
Gerilimin ilk saatlerinden bu yana Türkiye, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ANA GÜNDEM: İRAN-İSRAİL GERİLİMİ
Görüşmede iki isim; İran-İsrail arasında son günlerde yaşanan gerilimi ve Gazze’deki son durumu ele aldı. Ayrıca Kıbrıs konusu ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.
İRAN VE ABD TARAFIYLA DA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Bakan Fidan, dün de İsrail'e karşı gerçekleştirilen saldırı sonrası İranlı mevkidaşı ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüşmüştü.