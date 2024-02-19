CHP Esenyurt ve Güngören adaylarını değiştirdi

19 Şubat 2024 20:24 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 20:52

Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler belediye başkan adaylarını netleştirmeye başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'ûn Güngören ve Esenyurt ilçelerindeki belediye başkan adaylarını değiştirdi.

Yeni adaylar Güngören'de Temel Akkoçlar yerine Yüksel Yalçın ve Esenyurt'ta Ali Gökmen yerine Ahmet Özer oldu.

CHP Güngören Belediye Başkan adayı Yüksel Yalçın

CHP GENEL MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir.

Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özer