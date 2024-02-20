Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Muhatabım değil

20 Şubat 2024 22:00 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 23:11

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden 27. Dönem Milletvekili Gürsel Tekin, TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kızgın mısınız?' sorusu üzerine "benim muhatabım Belediye Başkanları değil CHP Genel Başkanı ve yöneticileridir." ifadelerini kullandı.

İşte Gürsel Tekin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar;

"CHP'YE GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

TGRT Haber'de konuşan Gürsel Tekin "Yaşanan sorunları görmemezlikten gelemem. Öfkeyle karar vermedim. Seçimde CHP'nin başarılı olmasını isterim. Benim itirazım parti yöneticilerine. CHP'ye geri dönmeyi düşünmüyorum." dedi.

"SİYASET ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Konuşmalarına devam eden Tekin;

"8 yıldır aralıksız sahada milletin sesi olmaya devam ettim. Biz halkın sesi olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçim çok kritik. Siyaset zor bir dönemden geçiyor. Seçmenlerimizin kırgınlıkları küskünlükleri ne gösterir bilmiyorum.

"İMAR ÇETESİYLE ÖLENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

"İmar çetesi beton lobisiyle ölümüne kadar mücadele edeceğim. Eğer bugün kadınlar çocuklarına süt alamıyorsa bu siyasetin kirlenmesinden yolsuzlukların kaynaklanmasındandır. Kirli siyasetin temizlenmesi için elimden geleni yapacağım."

"BU İKTİDAR İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN GEÇERLİ"

"İmarı konuştuğumda iktidar üstüne alınıyor oysa bu herkes için geçerli."

"İMAMOĞLU BENİM MUHATABIM DEĞİL"

'Ekrem İmamoğlu'na kızgın mısınız?' sorusu üzerine cevap veren Tekin "benim muhatabım Belediye Başkanları değil CHP Genel Başkanı ve yöneticileridir." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYENLERE SOYKIRIM YAPILACAĞI SÖYLENDİ"

Tekin "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile yol yürüyeceğini söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu'na ön seçimi önerdim, kabul edilmedi.

Kılıçdaroğlu'nu acımasızca eleştiren bir siyasetçiyim. Destekleyenlere soykırım yapılacağı söylendi."

"HER ŞEYE RAĞMEN CHP'NİN BAŞARILI OLMASINI İSTERİM"

Sözlerine devam edin Gürsel Tekin; Ama her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin başarılı olmasını isterim." dedi.