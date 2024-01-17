Son dakika! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu

17 Ocak 2024 16:13 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:03

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. Turgut Altınok'un telefonla aranıp adaylık hususunda bilgilendirildiği öğrenildi.

Altınok, hali hazırda AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yürütüyor. CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a dişli bir rakip gelmiş durumda... Milliyetçi tabanda sevilen isimlerden biri olan Altınoku'un mevcut görevinde yaptığı hizmetler oldukça beğeniliyor.

ERDOĞAN YARIN BİZZAT DUYURACAK

AK Parti'nin 14 Ocak'ta yapılacak olan aday tanıtım toplantısı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olması nedeniyle ertelenmişti. Ankara adayı Turgut Altınok'da tanıtılacağı toplantı yarın saat 14.00'te, ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.

İŞTE KESİNLEŞEN ADAYLAR

Merakla beklenen aday tanıtım toplantısı öncesi kulisler hareketlendi.

İşte adı kesinleşen adaylar;

Ankara - Turgut Altınok

Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül

Adana - Fatih Kocaispir

Gümüşhane - Ercan Çimen

Gaziantep - Fatma Şahin

Adıyaman - Ziya Polat

Nevşehir - Mehmet Savran

Kahramanmaraş - Fırat Görgel

Trabzon - Ahmet Metin Genç

Kayseri - Memduh Büyükkılıç

Konya - Uğur İbrahim Altay

'ERDOĞAN, ANKARA İÇİN AMCAMI AÇIKLAYACAK'

Öte yandan geçen aralık ayında Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok'un sosyal medya paylaşımı çok konuşulmuştu. Fatih Altınok, Ankara için amcası Turgut Altınok'un belirlendiğini iddia edereki, "Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara.." ifadelerini kullanmıştı. Fatih Altınok dikkat çeken paylaşımı bir süre sonra silmişti.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1964 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, Ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı.Turgut Altınok Yükseköğrenimini Uluslararası Hukuk alanında tamamladı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine sağladığı katkılarından dolayı, Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde çok az kişiye tanınan ders verme yetkisi ile beraber "Profesör" Ünvanını aldı.

1994 YILINDA, KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Asıl mesleği avukatlık olan Turgut Altınok, siyasi hayatına, Ülkü Ocakları'nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Ardından Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 28 yaşında MHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde 30 yaşında iken, Keçiören’in kaderini değiştirmeye talip olup MHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerde Fazilet Partisi’nin Keçiören adayı olarak girdiği yarıştan bir kez daha galibiyetle çıkararak, ikinci kez "Başkanlık" koltuğuna oturdu.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde ise kuruluş aşamasında bulunduğu AK Parti'yi temsil etti ve 3. kez Keçiören Belediye Başkanı oldu. 2014 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi’nden Keçiören Belediye Başkan adayı oldu. Turgut ALTINOK, evli ve 4 çocuk babasıdır.