Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de

15 Mart 2024 18:10 - Güncelleme : 15 Mart 2024 18:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Hakkari'de düzenlediği mitingde halka seslendi. İle yapılan yatırım ve hizmetlere dikkat çeken Erdoğan, Hakkari'ye hizmet edecek adaylar belirlediklerini ifade etti.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜT ENGELLEMEYE ÇALIŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hakkarili kardeşlerimizi çok özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizi özlemiş. Hakkari'ye gelmeden önce Van'ın misafiri olduk. Orada da bambaşka bir coşku vardı.

Doğu - Batı, Kuzey - Güney demeden ülkemizin dört bir köşesini dolaşıyoruz. 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz. Eski Türkiye'de sizlerle beraber milletimizin her kesimi çeşitli mağduriyetler yaşadı. Bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik. Haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldık. Attığımız her adımı ya CHP ya da bölücü terör örgütü engellemeye çalıştı. Nice badireyi aşarak bugünlere geldik.

31 Mart'ta esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine sizin için kullanacak isimler belirledik. Hakkari, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, gençler, kadın kolları; kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine size hizmet için kullanacak adaylar belirledik."

Erdoğan, konuşmalarının ardından