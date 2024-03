Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

18 Mart 2024 13:08 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Erdoğan konuşmalarından satır başları:

Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 109'uncu sene-i devriyesinde bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz.

Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün de vatan topraklarında, sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gece gündüz faaliyet halinde olan askerlerimize mevladan kolaylıklar diliyoruz.

"MİLLETİMİZ, BEDENİ VE KALBİ İLE VAKUR İRADESİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Mehmet Akif, Çanakkale şehitlerini destanlaştıran şiirinde, "Eski Dünya, Yeni Dünya bütün akvam-ı beşer. Kaynıyor kum gibi, Mahşer mi, hakikat mahşer. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada: Vahşetler denk."

Evet ülkemizin bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınıyanlar bunlardı. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıklarını kırılmaya yatkın fay hatları haline dönüştürmeye çalışanlar yine bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretimimizi ve istikrarımızı sabote edenler bunlardı. Demokrasi atılımlarımızı vesayetin çarkları arasında parçalayarak milletimize zulmedenler bunlardı. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, işvereniyle tek vücud olup düşmana geçit vermemiştir. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbi ile aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA YAKTIĞIMIZ ATEŞ GAYESİNE ULAŞACAKTIR"

Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çalışmaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar ruhun aynı ruh olduğunu gördüler anladılar. Dün Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadeleyle ve cumhuriyetin ilanıyla neticelenmiştir. Şimdi de eser ve hizmetlerimizle 2023 hedefleriyle Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacaktır. Üstelik biz Çanakkale Zaferi'ni ve ardından gelen başarıları tarihimizin en büyük yokluklarını, kuşatmalarını, ihanetlerini yaşadığımız bir dönemde elde ettik.

"GELECEĞİMİZE GÜVENLE YÜRÜMEYİ SAĞLAYACAK İRADEYE SAHİBİZ"

Bugünkü Türkiye'nin hamdolsun altyapısıyla, siyasi ve teknolojik gücüyle, ekonomisiyle hedeflerini hayata geçirme konusunda çok daha büyük imkanları vardır. Çanakkale'den ve sonrasında yaşadığımız hadiselerin her birinden aldığımız dersler ışığında geleceğimize güvenle yürümemizi sağlayacak iradeye sahibiz. Geçtiğimiz yıl 53 bin vatandaşımızın şehit olmasına, 11 şehrimizde yüz binlerce binanın yıkılmasına yol açan 6 Şubat depremlerinin ardından yaşananlar bunun ispatıdır. Gelişmiş ülkelerin bile yıllarca baş edemeyeceği enkaz yığınlarını biz kısa sürede kaldırdık, yeni konutları inşa edip teslimine başladık. Asrın felaketinin ardından milletimizin gösterdiği örnek dayanışma ayrıca takdire şayandır.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi gizli ve aşikar her türlü beladan, afetten, tehditten muhafaza etmesini diliyorum. Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 109'uncu yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, Çanakkale Destanı'nda imzası olan erinden komutanına kahraman mehmetçiklerimizin her birini, şehit ve gazilerimizin tamamını tekrar rahmetle yad ediyorum.

ŞEHİTLİKLERE KARANFİL BIRAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile dua edildi. Daha sonra Şehitlik Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitliklere karanfil bıraktı.