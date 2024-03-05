Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas ile görüştü: İsrail vahşice katliam yapıyor

05 Mart 2024 21:27 - Güncelleme : 05 Mart 2024 22:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail bomba yağdırarak, Filistinlileri vahşice katlediyor. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her kanın hesabını hukuk ve mahşer-i vicdan önünde verecektir. Türkiye'nin Filistin meselesinde duruşu, hassasiyeti ve Filistin halkına olan güçlü desteği bellidir. 7 Ekim'den bu yana olağanüstü çaba harcadık. 36 bin tondan fazla yardım malzemesini bölgeye sevk ettik.

"KALICI ÇÖZÜM FİLİSTİN DEVLETİ'NİN TESİSİDİR"

Kalıcı çözüm başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin tesisidir. Tüm ilgili devletlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sözde yerleşimciler adı verilen aslında Filistinlilere ait topraklara çökenler barışın önündeki en büyük engeldir.

Artık sadece lafta kalan barış çabaları yerine teminatlara sahip adili bir barışa ihtiyaç duyulduğu apaçık ortadadır. Yaklaşmakta olan Ramazan ayı bağlamında provokasyonların önlenmesi adına mesajlarımızı ilgili yerlere iletiyoruz. Türkiye olarak Gazze barışı için sorumluluk almaya hazırız.

"BARIŞ İŞGALİN SON BULMASIYLA MÜMKÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşan Abbas şunları kaydetti:

"İsrail'in halkımıza yönelik sürdürmüş olduğu soykırım ve katliama ne yapılabilir konusunu ele aldık. İsrail baktığımız zaman insani yardımların Gazze'ye girmesine engel oluyor, Filistinliler zorla yerlerinden tehcir ediliyor. Uluslararası arenada Filistin'in uluslararası konumunun sağlanması için çalışmaların hızlanması gerekiyor.

"AVRUPA FİLİSTİN'İ TANIMALIDIR"

Filistin'in BM'de daimi üyeliğe sahip olması bizim arzuladığımız bir şeydir. Ve özellikle Avrupa devletleri Filistin'i tanımalıdır. Uluslararası kuruluşların da yol haritasının da uygulanması konusunda görüş birliği içerisinde olması önemlidir. Bu konuda Türkiye'nin rolünü önemsiyoruz. Gazze, Filistin devlet topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. İşgal devletinin planları kabul edilebilir değildir.

Barış ve güvenlik sadece İsrail işgalinin son bulmasıyla mümkündür. Filistin, başkenti Doğu Kudüs olan devlet olma hakkı vardır. Filistin davasına desteğinden dolayı müteşekkiriz. Türkiye'nin Filistin halkına yönelik göndermiş olduğu yardımlardan dolayı da en içten minnettarlığımızı da belirtmek isterim."

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