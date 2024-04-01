Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor 

01 Nisan 2024 00:30 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

85 milyona ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin gibi dava arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı olsun. Bu mübarek günleri bombalar altında geçirenlerin Allah yar ve yardımcısı olsun. Kardeşlerim 31 Mart seçimlerini sorunsuz tamamladık.

Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu. Seçimler demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandıkta verir, siyasetçiye uyarısını ve takdirini sandık aracılıyla ifade eder. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bir dönüm noktasıdır. Sandık yoluyla mesajlar ulaştırılmıştır. Bu seçimin galibi öncelikle milli iradedir.

Bugün AK Parti'ye oy verenlere ve sandığa güç katan herkes kazanmıştır. Bu yolu beraber yürüyeceğiz. Sandığa gidip iradesini taşıyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya gelen kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Belki de sahura kadar konuşacaksınız, seçim sonuçlarını değerlendireceksiniz. Seçim sonuçları milletimize hayırlı olsun.

"YEREL SEÇİM İMTİHANINDA UMDUĞUMUZ NETİCEYİ ALAMADIK"

31 Mart seçimleri son 20 yılda girdiğimiz 18'nci sandık imtihanıdır. Başararak geldik ve başararak devam edeceğiz. Bu yolda sizlerle kazanarak devam edeceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerinden aylar sonra yerel seçim imtihanından umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yoğun bir şekilde çalıştık. AK Parti kadroları gece-gündüz demeden sahadaydı. İttifak ortaklarımız özveri ile çalıştı, koşturdu. Biz de son 2 aylık dönemde şahsım 52 farklı şehri ziyaret ettim.

"HER OLANDA HAYIR VARDIR"

Halkımla burada, kucakladım. Netice böyle oldu, her her olanda bir hayır vardı. Teşkilatımızla son 2 ayı dolu dolu geçirdik. Bizi bağrına basan illerimize teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı'nda birlikte hareket ettiğimiz MHP lideri Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Desteğini beyan eden diğer partilere de minnettarlığımı sunuyorum. Büyük ve güçlü Türkiye için milletle yol yürüdük, bu yoldan da yarılmadık. Milletin iradesi üzerinde bir güç tanımıyorum. Milletin iradesine boyun eğmekten geri duymadık. Milletimiz tarafından seçilen büyükşehir belediye başkanlarını, ilçe başkanlarını, muhtarları, azaları tebrik ediyorum. Hükümet olarak milletimizin oyuyla seçilmiş yerel yöneticileri milletin hayrına gerçekleşen işleri destekleyeceğiz.

"ÖZELEŞTİRİ YAPACAĞIZ"

Millet son sözünü söylemişti. YSK önümüzdeki günlerde resmi sonuçları açıklayacaktır. Özeleştirimizi yapacağız. Ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımız görülüyor. Bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız. Gerekli müdahalelerde bulunacağız. Unutmayın kaderin üstünde bir kader vardır. Milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milli iradeye rağmen hareket etmekten uzak kalacağız. Sandıkta verilen mesajları vicdan terazimizde tartarak mutlaka adım atacağız. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz. Eksiklerimizi düzenleyeceğiz. Kendimizi yenilediğimiz, kapsamlı bir muhasebeye oturacağız. Geçen sene bu seçimlerde başlayan genel ve yerel seçim maratonu bugün tamamlandı. Seçim defterinin kapanması önemli bir kazançtır. Türkiye'nin önünde 4 yıldan uzun bir süre vardır. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz. Ülkemizin asli meselesine döneceğiz. Kalkınma planımızı kararlıkla uygulamaya devam edeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Kendi gündemimize döneceğiz. Bölücü terör örgütüne ölücü darbeyi vuracağız. FETÖ ihanetinin son kalıntılarını da sileceğiz. Buradan bir kez daha milletimize söz veriyoruz. Dinlenmeden koşturacağız. Nerede bir zulüm varsa zalimlerin karşısında duracağız. Milletimizin yetki verdiği yerlerde başarıyla harekete geçireceğiz. Yatırımlarımızla devam edeceğiz. Durmak yok yola devam. Rabbim yolumuzu açık eylesin.

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