31 Mart 2024 21:44 - Güncelleme : 31 Mart 2024 21:51
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gidiyor
31 Mart seçimlerinde sayım işlemleri devam ederken milyonlar sonuçlara kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'dan ayrılıp Ankara'ya doğru gideceği öğrenildi.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Türkiye'de milyonlar 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. Oylar doğuda saat 16:00, batıda 17:00 itibarıyla oylar sayılmaya başlandı. Seçim sonuçları takip edilmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı saat belli oldu.
Erdoğan'ın 22.30'da kameralar karşısına geçeceği ve bir açıklama yapacağı bildirildi.
Ayrıca Erdoğan'ın İstanbul'dan ayrılıp Ankara'ya doğru gideceği aktarıldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr