Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhittin Böcek'e eleştiri: 'Herkesin başkanı' ifadesi yalan

02 Mart 2024 17:40 - Güncelleme : 02 Mart 2024 18:05

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İktidara gelirken milletimize ülkemizi 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Bunları da eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik olarak sıralamıştık. Ardından bunlara ülkemizin tüm başlıklardaki yatırım eksiklerini de ilave ettik. Reformlar sayesinde huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz. Eğitim ve sağlık alanlarının her birinde sayıları 1.2 milyonu bulan personel ile vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar iyi bilir. Tel tel dökülen hastaneleri hatırlayın. Rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NA ELEŞTİRİ

Türkiye'nin nereden nereye geldiğini milletimiz gayet iyi biliyor. 11 Mart'ta Antalya bir karar verecek. Durmak yok, yola devam, artık yeter diyecek. Birilerinin dediği gibi, 'herkesin başkanı'. Ne yaptı bu herkesin başkanı? Hiçbir şey yok. Tabelalarda 'herkesin başkanı' ifadesi, kusura bakmayın yalan ifadeler, dürüst olmayan ifadeler. Biz bütün yatırımları 21 yılda Türkiye'nin bir başından diğer başına nasıl yaptığımızı artık herkes biliyor.

Antalya bir turizm merkezi ama burada doğru dürüst havalimanımız terminallerimiz var mıydı? Yoktu. Bizimle beraber uçak seferlerine varıncaya kadar hepsi bir başka oldu. Hayatlarında ülkeye eser kazandırmamış, millete hizmet etmemiş olanların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Savunma sanayiinde, sağlıkta, ulaştırmada hayata geçirilen hayırlı projeleri takdir etmek kimseyi küçültmez. Güzel işleri takdir etmek erdem işaretidir.

"DÜNYADA BÖYLESİNİ ZOR BULURSUNUZ"

Türkiye'nin avantajı, geçmişte sağlam ve işler bir altyapısı olmadığı için ihtiyaçlarını en son teknolojiye ve sisteme dayalı olarak karşılama imkanına sahip olmasıdır. Bizim hastanelerimiz kadar modern, bizim okullarımız kadar yeni, bizim yollarımız kadar konforlu, bizim havalimanlarımız kadar ferah eserleri dünyada zor bulursunuz.

Gelişmiş ülkelerin 50 yıl, 150 yıl önce tamamladıkları altyapıyı biz büyük ölçüde son çeyrek asırda kurarak onlarla rekabet edebilir hale geldik."

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