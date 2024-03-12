Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert mesaj: Katil, zalim, hırsız, faşist...

12 Mart 2024 20:19 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerle iftar yemeğinde bir konuşma gerçekleştirdi. Gündemine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını alan Erdoğan, sert sözlerle yüklendi.

İsrail'in son 5 ayda Gazze'yi büyük bir imha kampı haline getirdiğini ifade eden Erdoğan, "İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın katil, zalim, hırsız, yalancı ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez." dedi.

Yerel seçimlerde 28. zaferine ulaşmak istediklerini söyleyen Erdoğan, "Yüzde 52'yi aşan oy oranıyla aziz milletimizden 5 sene daha hizmet yetkisi aldık. Amacımız 28'inci sandık zaferimize imza atmaktır. Rabbim yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İsrail 7 Ekim öncesinde 17 sene boyunca uyguladığı ablukayla zaten Gazze'yi açık hava hastanesine çevirmişti. Son 5 ayda ise Gazze'yi büyük bir imha kampı haline getirdi. Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüşmüştür. Biz böyle konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına asla engel olamadılar. katile katil, zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar. İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın katil, zalim, hırsız, yalancı ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez. Kimseyi dinlemeyen İsrail savaş suçlarını pervasızca sürdürüyor. Yaklaşık bir asırdır şımartılmanın faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor, bu fatura aynı zamanda uluslararası kurumlara da ödetiliyor.

Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken mevcut yardım miktarının yeterli olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. İsrail'in üzerinde daha fazla baskı kurulması gerekiyor. Türkiye olarak 40 bin tondan fazla yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdık. Yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bölgenin ihyası için garantör olarak sorumluluk üstlenmeye de hazırız. Hepimizin katledilen Filistinli çocuklara borcu vardır. Bu borç da ancak bağımsız Filistin devletin tesis edilmesiyle ödenebilir. 2 yılı aşkın süredir Ukrayna'da devam eden savaşta da barışın sağlanmasına dönük her türlü çabayı sergiledik. Her iki ülkeyle de diyaloğumuzu sürdürüyoruz.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ

Ülkemiz hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. PKK, PYD, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terörün her çeşidine karşı mücadele ediyoruz. Bölgemizde kalıcı istikrar ve huzurun tesisi yılanla aynı çuvala girmekten değil, meşru aktörlerle ortak bir zeminde buluşmaktan geçiyor. KKTC'yi hak ve çıkarlarıyla egemen eşitliği göz ardı edilerek çözüme ulaşılması mümkün değildir. NATO güvenliğimizin temel taşlarından biridir. ABD ile düzenlenen son stratejik mekanizma toplantısında iş birliğimizi geliştirmeyi kararlaştırdık. AB üyeliği de stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor.

"28'İNCİ SANDIK ZAFERİNE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

6 Şubat depremlerine rağmen mayıs seçimlerini rekor katılım oranıyla tam bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirdik. Yüzde 52'yi aşan oy oranıyla aziz milletimizden 5 sene daha hizmet yetkisi aldık. Tıpkı geçen seneki gibi bugünkü iftar programımızı da seçim sürecinde yapıyoruz. Amacımız 28'inci sandık zaferimize imza atmaktır. Rabbim yardımcımız olsun.