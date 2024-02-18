Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti: İlham Aliyev Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Azerbaycan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle ayrılan İlham Aliyev'in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunduğu aktarıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan'da 7 Şubat'ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev'in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir.
MASADA BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER OLACAK
19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır"