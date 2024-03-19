Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Ekonomi programımızı uygulamayı sürdürüyoruz

19 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 19 Mart 2024 14:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

"Depremin ardından sabırla iline ilçesine mahallesine köyüne sokağına evine işine sahip çıkan vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

"30 BİN 723 VATANDAŞIMIZI EVLERİNE KAVUŞTURUYORUZ"

Geçici barınmadan kalıcı konutlar için çalışmaları hızlandırıyoruz. Dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonunu yaptık. 115 milyar kaynak aktardık. Amacımız yaklaşık 390 bin konut 442 bin hak sahibin mağdur etmeden yuvalarına yerleştirmek.

Geçtiğimiz aylarda 46 bin konutun anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de 30 bin 723 vatandaşımızı evlerine kavuşturuyoruz.

"DÜNYANIN EN BAŞARILI İYİŞELTİRME OPERASYONUNU YAPTIK"

2 ayda 80 bin konutu teslim etme sözünü yerine getirmeye çok az kaldı. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 200 bine çıkaracağız. Geçici barınmadan kalıcı konutlar için çalışmaları hızlandırıyoruz. Dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonunu yaptık.

ENFLASYON MESAJI

Hayat pahalılığıyla mücadelenin önceliklerimizin başında yer aldığı ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak bu programı sabote etmeye çalışanlar var

OLASI İSTANBUL DEPREMİ

Şehirlerimizi yeni baştan tasarlıyoruz. Yarısı Bizden kampanyası ile önemli adımlar attık. İstanbul için acele etmeliyiz. Böyle bir afetin altından kalkmak zor olacaktır. Murat Kurum kardeşimin İstanbul'u depreme hazırlayacağından eminim.