Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'na yüklendi: İstanbul'un 5 yılı boşa geçti

26 Şubat 2024 13:34 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 14:07

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

5 yıl boşa geçti. Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den geldiğimiz noktaya kadar bütün binalar yıkık dökük. İşte bunları da biz yapacağız. Projemiz kapsamında, 7.3 KM yaya yolu, 7.3 KM bisiklet yolu, sosyal kültürel alan, yeni yeşil alanı yer alıyor.

"BU ŞAHIS GELDİ İSTANBUL YENİDEN ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR OLDU"

Hatırlayın 94'te göreve geldiğimiz İstanbul, çöp, çukur, çamurdu. İktidarda CHP vardı. İstanbul bize niye devredildi. Bütün pisliklerden kurtulmak için. Rahmetli Kadir Bey İstanbul'a yeni bir çehre verdi. İstanbul yeniden ayağa kalktı. Bizim devrettiğimiz o miras Kadir Bey'le bu şahsa kadar geldi. Bu şahıs bir yanlışlıkla bu görevi aldı. İstanbul yeniden çöp, çamur, çukur oldu. Diyoruz ki yeniden İstanbul. 32 gün kaldı. Durmak yok, yola devam. Bundan kararlı mıyız? İşte bu 30 yıllık süreçte nelerle karşılaştığımızı, milletimiz çok iyi hatırlıyor.

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