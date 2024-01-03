Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Reisi ile görüştü: Terörle mücadele 'ortak hareket' vurgusu

03 Ocak 2024 21:35 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 21:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen terör saldırısı sonrası mevkidaşı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Reisi'ye, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti ve sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunun altını çizen Erdoğan, İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı. Erdoğan görüşmede ek olarak; Reisi'ye terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

TERÖR SALDIRISI

İran'da, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde korkunç bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Peş peşe meydana gelen patlamalar sonucunda 103 kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer, patlamaların bir terör saldırısı olduğunu açıklarken, Reisi yazılı bir açıklama yaparak halkına baş sağlığı dilemiş ve saldırının faillerinin bulunacağını duyurmuştu.

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a kadar İran'ın bölgesel politikalarını belirleyen önemli bir figür olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleşen saldırıda, Süleymani'ye ek olarak Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis de yaşamını yitirdi. Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak nitelendiriliyordu.