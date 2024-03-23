Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İş Dünyası ile İftar Programında konuşuyor

23 Mart 2024 20:22 - Güncelleme : 23 Mart 2024 20:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki İş Dünyası ile İftar Programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Terör devleti İsrail, Gazzeli kardeşlerimizi alçakça katlediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha vahşi bir soykırım uyguluyor. Uluslararası kuruluşlar İsrail'in barbarlığını basit tepkiler dışında seyrediyor. Türkiye dışında sesini yükselten yok. Türkiye olarak Gazzeli mazlumların acısını bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Filistin kardeşlerimize terörist iftirası atanları dikkate almıyoruz. İsrail'den özür dileyen değil, İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği birilerini rahatsız ediyor. Bölgemizde patlak veren her kriz, her alanda güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor.

"HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Hedeflerimize doğru sabır ve emin adımlarla ilerliyoruz, onca sıkıntı ve gerilime ve 2 yıldır süren savaşa rağmen rotamızdan sapmadık. Bizim için 2023 yılına dair açıklanan her veri doğru yolda olduğumuzun ispatı. Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşsak da yüzde 4,5 gibi bir oranla ekonomi büyüdü.

"MİLLİ GELİRİMİZ ARTTI"

Milli gelir 1,1 trilyonun üzerine çıktı. İlk kez 13 bin doları kişi başı milli geliri aştı. İşsizlik yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşüğünde. Şubat ayında 21,1 milyar dolar ile en yüksek ihracat oldu. Turizmde 57 milyon turistle yılı kapadık. Sağlık turizmdeki pay da artıyor. Hastanelerimize 1,2 milyon başvuru yapıldı."

"FIRSATÇILARA GEÇİT YOK!"

Milletin aşına göz dikenleri takip ediyoruz. Fırsatçılara da göz açtırmayacağız. Biz günü kurtarma değil Türk ekonomisi için en doğrusunu yapma çabasındayız. Ankara'da bugün Murat kardeşimin görevi zamanında yaptığı Millet Bahçesi'nde miting yaptık, katılım 200 bin civarıydı. Yarın da 1 buçuk milyonu yakalayacak mitingi İstanbul'da yapacağız, İstanbul aç, hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama bir 5 yıl daha bekleyemeyiz. Bu görevi CHP'den aldım, o zaman İstanbul çöp, çukur, çamurdu. Haliç Kongre Merkezi mezbahaların olduğu yerdi, işkembeciler vardı.

"TEMELSİZ TEMEL ATMA TÖRENİNE GİTTİ"

Haliç Kongre Merkezi mezbahaların olduğu yerdi. Haliç kokudan geçilmiyordu. Ben bir İstanbul çocuğu olarak buraların durumunu çok çok iyi bilirim. Ama biz bu şekilde aldık, önce temizledik ve buradan çıkardığımız pislikleri 9 km öteden Alibeyköy'deki bir taş ocağına aktardık. Bugünün gençleri bunu bilmez. O yaklaşık 600 bin metrekarelik bir taş ocağını güllük gülistanlık hale getirdik, oyun parkları var şimdi orada ve oradan çıkan bütün o temizlenmiş suyu tekrar Haliç'e aktardık. Şu an Haliç kokmuyorsa bizim sayemizdedir. Birkaç kilometre ötede mevcut başkan temelsiz temel atma törenine gitti.

İstanbul'a kaç tane hizmet ettin? Bunlar da böyle bir aşk yok. Kabinem ve yerel yönetimlerde gelecek olan arkadaşlarımla başta İstanbul olmak üzere Ankara'yı da İzmir'i de İzmirli kardeşlerimizden istedik ve Türkiye'ye yeni bir heyecan getirmek istedik ve başaracağız."