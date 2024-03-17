Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-DEM pazarlığına tepki

17 Mart 2024 15:04 - Güncelleme : 17 Mart 2024 16:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan muhalefete sert tepki gösterdi.

ALANDAKİ KİŞİ SAYISINI AÇIKLADI

Konya, partimizi kurma yolculuğumuzdan beri her aşamada yanımızda oldu. Şu an burada 110 bin kişi var.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sevgili Konyalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Konya, vefanın şehridir. Bizim Konya ile gönül bağımız çok eskilere dayanıyor. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk.

Ülkemizi 2023 hedeflerine Konya ile birlikte taşıdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile birlikte kuracağız. Konya, partimizi kurma yolculuğumuzdan beri her aşamada yanımızda oldu. Şu an burada 110 bin kişi var.

Sizler asıl meselenin sadece seçim, sandık değil, kutlu bir davanın sancağını yüceltmek olduğunu dünyaya gösterdiniz. Konya'nın 31 Mart'ta da vereceği oyla tarih yazacağını, sancağı da en yükseğe çekeceğine inanıyorum. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır. Şehirler içinde emsali bulunmayan Konya'ya milli iradeye sahip çıkma konusunda da emsalsiz olmak yakışır.

CHP-DEM PAZARLIĞINA TEPKİ: KANDİL'DEN ADAY GÖSTERDİLER

6'lı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün Mahalli İdareler Seçimleri'nin kendine özelliklerini kullanarak cepheyi birazcık daha genişlettiler. CHP, yine DEM'le gizli saklı bir iş birliği halinde. Sözde kent uzlaşısı adı altında şehirleri, ilçeleri paylaşıyorlar. DEM yönetimi, dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor. En çok oyun alınacağı yerde bile emirleri yerine getirecek kişileri aday gösteriyorlar.

DEM Parti CHP ile yaptığı pazarlıkta siyasi tabanı olan değil Kandil'den işaret edilen isimleri öne sürdü. Sinsi oyuna Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Bu figüranların tek faktörü CHP-DEM'e su taşımaktır.

Partimizden ayrılıp Altılı Masa'ya misafir oldular şimdi Parlamento'da bile yerleri yok. Hepsinin sonu hüsran oldu. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı, Meclis'e bile giremediler. Sadece sandıkta değil milletin nezdinde de kaybettiler.

CHP yönetimi yıllardır laiklik, Atatürkçülük, irtica gibi kavramların istismarıyla varlıklarını sürdürmeye alışmışlar.