Son dakika! Erdoğan'dan CHP'ye 'çıkar' eleştirisi: Kıyamet kopsa umurlarında değil

15 Şubat 2024 14:51 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 16:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 45 gün kala mitinglerine devam ediyor. Karadeniz turuna çıkan Erdoğan, Samsun'da vatandaşlara seslendi.

Erzincan'daki toprak kayması faciasına ve Bursa açıklarında meydana gelen gemi batmasını da gündemine alan Erdoğan, geçmiş olsun mesajı gönderdi. Yaşananları 'afet' olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erzincan'daki felakette bazı işçilerin araç içinde kaldığını hatırlatarak, "İşçilerin konteyner ve araç içinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ümitlerimizi artırıyor" dedi.

Buradaki konuşmasında muhalefete de yüklenen Erdoğan, 31 Mart günü sandıktan birinci parti çıkacaklarını söyledi. Erdoğan, CHP'nin 'çıkar' kavgasına düştüğünü öne sürerek, "Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var." diye eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Erzincan İliç'te özel bir şirkete ait toprak kayması sebebiyle oradaki vatandaşlarımıza ve işçilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçimize ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan her türlü araç gereç bölgeye ulaşmış vaziyette. İşçilerin konteyner ve araç içinde olmaları kendilerine canlı ulaşma ümitlerimizi artırıyor.

ERZİNCAN'A VE BURSA'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Maalesef bu sabah da Bursa açıklarında bir kargo gemisinin battığı haberini aldık. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir kez daha Erzincan'a ve çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sandıkta da bizden desteğini esirgemedi. Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimin her ikisinde de Samsun'daki kardeşlerimiz yüzde 62'şer oy oranıyla şahsıma ve Cumhur İttifakı'na destek verdi. İnşallah Samsun, 31 Mart'ta şehir ve ilçeleriyle Cumhur İttifakı'nın yanında yer alarak yine destan yazacaktır. Bu seçimlerde niyetimiz ülkemizin her anını gerçek belediyecilikle vatandaşlarımıza ulaştırmaktır.

"CHP ÇIKAR KAVGASINDA"

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizde millete tepeden bakmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. Tek parti dönemi alışkanlığıyla ' milleti tıpış tıpış oy verecek' zihniyetine sahip CHP yine aynı devam ediyor. Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuşlar ki dünyada ve ülkelerinde kıyamet kopsa umurlarında değil. Milletin geleceği için ne hayalleri, ne programları ne de projeleri var.

"CHP'DE HERKES ÇELME TAKIYOR"

Belediye başkanları, adayları, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar.

Türkiye 1994 seçimlerine kadar geçen 5 yıllık CHP zihniyetinin ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek zorunda kaldı. Bizzat şahsımın İBB'ye seçildiğimde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez.

"DERTLERE DERMAN OLMAK GÖREVİMİZDİR"

Bu vatan bize ecdadın emaneti. Diğer alanlarla birlikte şehirlerimizi evlatlarımıza daha güçlü bir vatan miras bırakmakla mükellefiz. Bu ülkenin her karış toprağını eserlerimizle bereketlendirmek, her bireyin derdine derman olmak boynumuzun borcudur.

Türkiye'yi 21 yılda nasıl asırlık yatırımlarla buluşturduysak, şehirlerimizi içindeki insanlarıyla hayallerine kavuşmak bize nasip olacaktır.

Cumhur İttifakı'nın alametifarikası eser ve hizmet siyasetidir. Son 21 yılda bizimle yarışacak kimse çıkmadı. Eser ve hizmet siyasetinde rakip tanımıyoruz.

31 Mart akşamı Samsun'dan bir başka ses çıkacak. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde orada yaptığımız yatırımları özeti özeti mahiyetinde olsa da anlatıyoruz.

SAMSUN'A YAPILAN HİZMETLER...

Hatırlanmayan ve hatırlatılmayan her şey unutulmaya mahkumdur. Ülkenin ve milletin kazanımları unutulunca birileri hemen eski Türkiye güzellemeleri yapıyor. Samsun'a son 21 yılda 181 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğimde 5 bin 164 yeni derslik inşa ettik. İkinci üniversite olarak Samsun Üniversitesini kazandırdık.

Sağlıkta toplamda 2943 yataklı 24 hastanenin de aralarında olduğu 25 sağlık tesis yaptık. İlave olarak 900 yataklı Samsun Şehir Hastanemizle birlikte 5 sağlık tesisimizin inşaatı sürüyor. Şehir hastanemizi bu yaz tamamlayıp hizmete sunacağız. İktidara geldiğimizde şehrimizde 3 adat atık su arıtma tesisi varken bugün 26 atık arıtma tesisiyle belediyelerimizle hizmet veriyoruz.

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