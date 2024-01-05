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    • 05 Ocak 2024 19:16 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 19:32

    Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Mahmud ile görüştü

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

    Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Mahmud ile görüştü
    Son Dakika, Somali

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

    Görüşmede iki lider; Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleleri ele aldı.

    TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

    Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Erdoğan ek olarak; Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti.

    BLINKEN TÜRKİYE'DE 

    Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın uçağı akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. Blinken'ın İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapması bekleniyor.

    Haberler>Politika>Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Mahmud ile görüştü
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    Son dakikaSomali
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