Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da: Siyaset mevzi kapma yarışı değildir

17 Şubat 2024 17:50 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 19:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, Trabzon'da Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Trabzonluların AK Parti'ye verdiği desteğe dikkat çeken Erdoğan, "Trabzon siyasi hayatımız boyunca daima yoldaşımız oldu. Biz de buradan aldığımız güçle nice hizmetlere imza attık. Yüzde 65'lik oy oranıyla yanımızda yer alarak bize tarihi destek verdiniz." diye konuştu.

"SİYASET MEVZİ KAPMA YARIŞI DEĞİLDİR"

"Ülkemiz ve milletimiz için ter döktük, nice eserlere imza attık" diyen Erdoğan, "Bize göre siyaset belirli değerlerin istismarıyla her türlü pazarlığı yapma yarışı değildir." dedi.

"ASLA TESLİM OLMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Vesayetin oyunlarıyla, terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbe girişimleriyle, ekonomik tuzaklarla boğuştuk ama asla teslim olmadık. Gerektiğinde eksiklerimizi tamamlama ve hatalarımızı düzeltme erdemiyle milletimizin nezdindeki yerimize halel getirmedik."

TRABZON'A 191 MİLYAR TL'LİK KAMU YATIRIMI YAPILDI

"Trabzon'a son 21 yılda 191 milyar TL'lik kamu yatırımı yaptı, her sözümüzün altında kısa sürede hayata geçirdiğimiz hizmetler yatıyor. Yükseköğrenim yurt binaları açtık, 41 bin seyirci kapasiteli stadyumla birlikte 96 spor tesisini hizmete açtık. Sosyal yardımlardan Trabzonlu ihtiyaç sahiplerine toplam 5 milyar TL tutarında ödedik. Sağlıkta şehrimize, 1543 yataklı 19 hastanenin de aralarında olduğu 58 sağlık tesisi kazandırdık. Yapımı süren 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi’nin de içinde olduğu 6 sağlık tesisini en kısa sürede tamamlıyoruz. TOKİ vasıtasıyla 8 bin 102 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 12 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm de şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1467 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik."

"20 milyar liralık yatırımları yakında sizlerin hizmetine sunuyoruz. Trabzon Limanı’nı onardık, yat limanı şehrimize kazandırdık, tarım ve ormancılıkta şehrimize bir baraj, üç içme suyu tesisi, 121 taşkın koruma tesisi, bir gölet ve 49 hidrolik santral inşa ettik. Son 20 yılda Trabzon ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 242 yerleşim yeri ve 10.000 dekar araziyi taşkın zararlardan koruduk. Trabzonlu çiftçilerimize toplam 34 milyar TL tutarında tarımsal ve yatırım desteği verdik. Sanayide şehrimizde bir yeni organize Sanayi bölgesi, endüstri bölgesi bir ve iki araştırma geliştirme merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Trabzon‘daki işverenlere toplam 4 milyar TL tutarında Trabzon ve 11 ilçemize doğalgaz arzı sağladık. Çarşıbaşı ve Tonya‘yı da inşallah bu yıl içeresinde doğalgaza kavuşturuyoruz."

"KAPI KAPI DOLACAĞIZ"

"Şehrimizin muhtelif yerlerinde çalışmaları devam eden çok sayıda yol projesi var, bunları da bittikçe etap etap hizmete alacağız, raylı sistem hattımızı şehrimize kazandıracağız. Kapı kapı dolaşacağız."

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