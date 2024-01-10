Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yüzyılı milletin ve devletin ortak hayali, ortak projesidir

10 Ocak 2024 19:15 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 20:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Valiler Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Valiler şehirlerinde yetim halka babalık etmekle şehrin her bir meselesine sahip çıkıp çözümüne öncülük yapmakla mükelleftir. Şehrin yöneticisinin günün 24 saati, yılın 365 günü kapısı da telefonu da gözü de hep açık olacaktır. Aksi halde orada yaşayan insanlara hak ettiği hizmeti veremezsiniz. Bu beklentiyi dile getirmemizin sebebi, devlet geleneğimizin bize aynı hakikati işaret etmesidir.

"TÜRKİYE YÜZYILI MİLLETİN ORTAK HAYALİDİR"

Bin yılı aşkın süredir gazadan gazaya koşmuş bir milletin evlatlarıyız. Her ne kadar medeniyetimizin temel kavramlarından uzak kimi mankurtlar varsa da milletimizin kalbi aynı heyecanla artmaktadır. Gerektiğinde canımızı feda etmekten çekinmeyeceğimiz vatanımıza hizmet, en ulvi görevimizdir. Türkiye yüzyılı milletinve devletin ortak hayali, ortak projesidir.

"ALÇAKÇA OYUNLAR DEVREYE SOKULUYOR"

Üstesinden gelinmesi çok zor bir yükün altına girdik. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış herhangi bir esere imza atmamış olanlar hiç birimizi yanıltmasın. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Maalesef ülkemizde bu senaryolara figüranlık yapmak isteyenler hiç eksik olmuyor.

"SOSYAL MEDYADAN ÜLKEYİ KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inandığımız bu bayat oyunların gayesi bizim asıl hedeflerimizden uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar inşallah yine başaramayacaklar. Sosyal medya üzerinden yarısı yalan, yarısı yanlış haberlerle ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar.

31 MART MESAJI

Türkiye 31 Mart'ta yeni seçime hazırlanıyor. Milletten alamadıkları desteği kaosla almak isteyenler olabilecektir. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz. Adayların çalışmalarını hukuki sınırlar içinde yapabilmelerini sağlayarak, sandıklardaki oy sayımını güvenli bir şekilde sağlayarak öncelikle sizler yapacaksınız. Şimdiden sizlere emekleriniz, çabalarınız için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum."