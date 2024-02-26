Son dakika! Sirkeci-Kazlıçeşme metro hattı açıldı: İlk sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

26 Şubat 2024 12:50 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 14:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapımı tamamlanan Sirkeci-Kazlıçeşme Metro Hattı'nın açılış törenine katıldı. Erdoğan açılış töreni öncesi hattın ilk seferini sembolik olarak gerçekleştirdi.

Törende konuşan Erdoğan, böylece İstanbul'da raylı sistem uzunluğunun 340 kilometreyi bulduğunu açıkladı. Erdoğan, hattın 15 gün ücretsiz olacağının müjdesini de verirken mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi de sert sözlerle eleştirdi. İstanbul'un yeniden çöp dolduğunu söyleyen Erdoğan, ''5 yıl boşa geçti. İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu?'' dedi.

"YEP YENİ BİR TASARIMLA İSTANBUL'A KAZANDIRILDI"

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

Bugün şehrimizin ulaşımını rahatlatmak yanı sıra, tarihi değeri de bulunan Sirkeci- Kazlıçeşme tren hattını devreye alıyoruz. Gebze-Halkalı hattı metroya dönüştürülerek hizmete devam ederken, Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki kesim atıl durumda kalmıştı. 8.3 KM'lik bu hattı modernize etmeye karar verdik. Yep yeni bir tasarımla İstanbul'a kazandırmayı planladık.

CHP VE İMAMOĞLU'NA TEPKİ

5 yıl boşa geçti. Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den geldiğimiz noktaya kadar bütün binalar yıkık dökük. İşte bunları da biz yapacağız. Projemiz kapsamında, 7.3 KM yaya yolu, 7.3 KM bisiklet yolu, sosyal kültürel alan, yeni yeşil alanı yer alıyor.

"BİZİM SİYASETTE İLKEMİZ; MİLLETE HİZMETKARLIKTIR"

Projemiz ile sadece demir yolu inşası yapmayıp ayrıca çevrede yaşayan insanların konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Ecdat yadigarı tescilli durakları, sanat tarihçileri, mimarlar, arkeologlar bütün bunların nezaretinde ve kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Cerrahpaşa ve Samatya Hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir durağı da mevcut hatta ilave ettik. Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon avro olacağını hesaplıyoruz. Yeni nesil ulaşım projelerimizin en güzel örneklerinden birini teşkil eden Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bizim siyasette tek bir ilkemiz vardır. O da millete hizmetkarlıktır. Bugün burada şu gerçeği tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Biz yarım asırdır ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Bundan 30 sene önce İBB Başkanı olarak devraldığımız sorumluluğu, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak sürdürdük.

BU ŞAHIS GELDİ İSTANBUL YENİDEN ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR OLDU

Hatırlayın 94'te göreve geldiğimiz İstanbul, çöp, çukur, çamurdu. İktidarda CHP vardı. İstanbul bize niye devredildi. Bütün pisliklerden kurtulmak için. Rahmetli Kadir Bey İstanbul'a yeni bir çehre verdi. İstanbul yeniden ayağa kalktı. Bizim devrettiğimiz o miras Kadir Bey'le bu şahsa kadar geldi. Bu şahıs bir yanlışlıkla bu görevi aldı. İstanbul yeniden çöp, çamur, çukur oldu. Diyoruz ki yeniden İstanbul. 32 gün kaldı. Durmak yok, yola devam. Bundan kararlı mıyız? İşte bu 30 yıllık süreçte nelerle karşılaştığımızı, milletimiz çok iyi hatırlıyor.