Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana mitinginde önemli mesajlar

25 Şubat 2024 15:12 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 15:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu anda Adana'da 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. Adana 31 Mart'ta sandıkları patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Kendi seçmenleri başta olmak üzere milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek bir mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize ben inanıyorum. Adana böyle artistliklere eyvallah etmez. Adana kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol verir mi?

CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyorsunuz. Parti içindeki iktidar kavgasından başlarını kaldıramıyorlar. Birbirileriyle uğraşmaktan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Bunların ülkenin herhangi bir derdiyle dertlenmediklerini görüyoruz.

Aynı şekilde şehirlerimizin sıkıntılarını çözecek bir projelerini duydunuz mu? Uluslararası meselelerde ilkeli bir duruş sergilediklerine şahit oldunuz mu? Göremezsiniz. Çünkü yok. Ya bunlar hal çadırını hastane diye Adanalı kardeşlerime yutturmaya çalıştılar. Bunlar bu denli yalancı."

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