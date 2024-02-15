Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay ve AYM'ye sert tepki: Garip kararlar, hazmedemiyorum!

15 Şubat 2024 13:02 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 13:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır dönüşü uçakta iç gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erdoğan bir gazetecinin Danıştay'ın FETÖ'yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade kararına sert tepki gösterdi.

"FETÖ BATAKLIĞINI KURTTUK SİNEKLERİ TEMİZLİYORUZ"

"FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık" diye söze başlayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız."

"BU KARARLARI HAZMEDEMİYORUM"

Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız."

SEÇİM ÖNCESİ ARTAN TERÖR SALDIRILARINI YORUMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen bir soru üzerine 31 Mart Seçimleri öncesi toplumsal huzuru bozucu terör saldırılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Her seçim öncesi benzer olayların yaşandığını ifade eden Erdoğan "Öyle veya böyle ne yaparlarsa yapsınlar, her şey olacağına varacak. Şurada seçimlere iki ay bile yok. Artık geri sayım başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında çok açık, net bazı hususları ortaya koydu. Aynı kanaatleri ben de paylaşıyorum" dedi.

"BAZILARI SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNECEK"

Muhalefetin özellikle mülteci meselesini gündeme getirdiğini hatırlatan Erdoğan, "Bunların hiçbirinden onlara ekmek çıkmaz, boşuna uğraşıyorlar. 31 Mart kesinlikle bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz gün olacaktır. Nasıl ki 28 Mayıs'ta bazıları silindiyse, bazıları şu anda yarım yamalak ayakta durmaya çalışıyorsa bunların neticesi de benzer olacak" dedi.