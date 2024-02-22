Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN'a yönelik çirkin benzetmelere sert tepki

22 Şubat 2024 15:09 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 16:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 38 gün kala Denizli'de vatandaşlara seslendi. Muhalefetin kendi içindeki tartışmalara gönderme yapan Erdoğan, "Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga içindeler. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır hakaretleri yağdırmaktan çekinmiyorlar" dedi.

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'a yönelik çirkin benzetmelere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dalga geçenlere kulak asmayacaklarını söyledi. Erdoğan enflasyonda düşüş için de tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Denizli'de en az yüzde 50'nin üzerinde oy beliyoruz. CHP başta olmak üzere, muhalefetten umudunu kesenleri muhabbetle bağrımıza basacağız. Denizli'de hak ettiğimiz yere mutlaka geleceğiz.

"MUHALEFET HOROZ DÖVÜŞÜNDEN BETER BİR KAVGA İÇİNDE"

Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga içindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz.

Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır hakaretleri yağdırmaktan çekinmiyorlar. Bundan 8-9 ay önce ülkeyi beraber ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı. Bugün birbirlerinin kuyusunu kazıyor, içişlerine müdahale ediyorlar. Hem cumhurbaşkanı adayları hem de cumhurbaşkanı yardımcıları için bizim yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar.

"TEK AMAÇLARI KENDİ ÇIKARLARINI KORUMAK"

Bunların varlık amacı sadece çıkarlarını korumak, iktidar alanlarını genişletmek, yoldaşlarını hançerleme pahasına da olsa siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Muhalefeti ise yapılan her işe takoz koymak olarak anlıyorlar. Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. Bir süre sonra kimse ne dediğine bakmaz. Ülkemizdeki muhalefetin hali tam da bu.

Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na biz kavuşturacağız. Bunun için birliğimize beraberliğimize sahip çıkmalıyız. Önümüzdeki seçimleri işte bu anlayışla şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımların ilki olarak görüyoruz.

MİTİNGE KATILANLARIN SAYISINI AÇIKLADI

Seçim akşamı Denizli ile birlikte Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Resmi rakamı istedim, şu anda alanda 75 bin kişi var. Denizli bugün coşmuş.

KAAN İÇİN TARİH VERDİ

Artık her şey bizim. Kendimiz üretiyoruz. Artık ihtiyacımız olan silahları kendimiz üretebiliyoruz. Bununla da yetinmiyor, dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz. Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden biriyiz. Gemileri sadece üretmekle kalmıyor, silah sisteminden radarlara kadar birçok teknolojiyi de geliştiriyoruz.

İHA, SİHA, Akıncı, şimdi en son KAAN'ımız çıktı. Ama bir de bizim çok çok önemli bir adımımız var. Ne o? Uzaya astronotumuzu gönderdik, bir de ANKA-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz. KAAN'ımızı gökle buluşturduk. 5. nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla icra etti. 15 yıllık bir çabanın gayretin ürünü olan KAAN dünkü testle çok kritik bir eşiği daha aştı. 2028'de KAAN'ın hava kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz.

ELEŞTİRİLERE SERT CEVAP

Varsın birileri 'yapamazsınız, başaramazsınız' demeye devam etsin. Ula ne dersenuz deyin, yaptık, gökle buluşturduk. Ne dediler, 'kalorifer peteği, süpürge sapı'. Kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler. Varsın birileri Türkiye'nin potansiyelini hafife alsın, bunlara kulak asmayacağız. Ülkemizin başarılarından rahatsız olan 5. kol elemanlarının umutlarımızı kırmasına izin vermeyeceğiz. İman varsa, irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. Buradan KAAN'ın ilk uçuşunu yapması sonrası milletimizin sevincini paylaşan tüm siyasetçilere ülkem, milletim ve projeye hayat veren TUSAŞ mühendislerimiz adına teşekkür ediyorum.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ İÇİN TARİH VERDİ

Enflasyon sadece bizim değil, salgın sonrasında tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir baş ağrısı. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz samimi mücadelenin en yakın şahidi milletimizdir. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Bütçe sınırlarını zorlama pahasına vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla rahat bir nefes alacağız."