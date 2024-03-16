Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da müjdeyi verdi: Hazırlıklara başladık

16 Mart 2024 14:57 - Güncelleme : 16 Mart 2024 15:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sevgili dadaşlar, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı değerli gençler, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Şehirler içinde ayrı alemsin, düşmana korkusun dosta selamsın, Erzurum'sun, ocağımsın, kalemsin, vardır burcunu bekleyen bir dadaşın.

"DADAŞ DOSTA DA DÜŞMANA DA MESAJINI VERDİ"

14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 67, Cumhurbaşkanlığında yüzde 74 oy oranı ile verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki dadaş farkını yine gösterdi. Dadaş vefasını yine gösterdi, dadaş sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını yine verdi. Bu öyle güçlü bir mesaj ki duymayan kulaklara, görmeyen gözlere dahi kendini hissettiriyor, yerine ulaşıyor.

MİTİNGDE 40 BİN KİŞİ VAR

Dedim ki sorun bakalım şu anda meydanda kaç kişi var. Evet bugün 40 bin kişi burada. Kurucu şehirlerimizden olan Erzurum'un Türkiye Yüzyılı'nın lokomotifliğini üstleneceğimden şüphem yok. Ramazan Bayramı'ndan önce demokrasi bayramını ilan edeceğiz.

ERZURUM'A 173 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Biz insanlarımıza ve şehirlerimize olan sevgimizi eser ve hizmet siyasetiyle gösterdik. Son 21 yılda 173 milyarlık kamu yatırımı yaptık Erzurum'a. Erzurum'a 20 bin kişi kapasiteli modern bir stat yapmak için çalışmalara başladık. Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız ettiğini aklı selim olan herkes görebiliyor.

Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan Erzurum'u depreme dayanıklı hale getirmeye kararlıyız. Bakanlıklarımızı, belediyelerimizi seferber edeceğiz.

Kimsenin şahsıyla meselemiz yok. Üzüntümüz kazanarak davasına katkıda bulunmak yerine pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirmek anlayışı ile altılı masalara oturanlaradır."