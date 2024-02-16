Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Tek gündemleri kavga, kumpas

16 Şubat 2024 16:19 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 17:32

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun'da valilik binası yanında düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Tek bildikleri iş, kavga, ayak oyunu, kumpas olanlarla bizim boşa harcayacak tek bir saniyemiz bulunmuyor. Biz eser üretmenin, hizmet etmenin gayretindeyiz." dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının giderek arttığını belirten Erdoğan, "Gazze'ye insani yardımlar kesintisiz olarak yapılmalı. Gazze için ne gerekiyorsa yapacağız.İsrail açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Bir an önce ateşkes sağlanmalı." dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Giresunlu kardeşlerimiz her zaman Türkiye ortalamasının üzerindeki oy oranları ile bize sahip çıktı. 14 Mayıs'ta yüzde 61 ile, 28 Mayıs'ta yüzde 65'e yaklaşan oranla bize destek veren Giresun'a şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Siz bizimle yol yürüdükçe biz de Giresun'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Giresun'dan rekor oy alacağımızdan şüphe duymuyorum. Bunun için her zamankinden daha fazla çalışacağız.

"CHP'NİN SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞINA KULAK ASMADIK"

Muhalefet tarafından sürekli bize örnek gösterilen ülkelerin kağıttan kaplan olduğu görüldü. Türkiye en zor süreçleri en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri. Ukrayna-Rusya krizinde başkaları gibi ateşe benzin dökmek yerine tüm imkanlarımızla yangını söndürmek için çalıştık. Hatırlarsanız o dönem CHP ve ortakları bizi savaşa sürüklemek için çok uğraştı. Eksen kayması diye bir şey uydurarak Türkiye'yi birilerinin yanında savaşa dahil etmek için pek çok yol denediler. Savaş çığırtkanlığını en son 14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız iddialarla Rusya'yı suçlamaya varacak kadar ileri taşıdılar ama biz bunlara kulak asmadık. Muhalefetin savaş tellallığına prim vermedik. Meselelere milletimizin tarafından baktık. Siz ne diyorsanız o dedik. Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmanın gayretinde olduk.

"KARADENİZ'DEKİ KRİZDE USTA SATRANÇ OYUNCUSU GİBİ PLAN YAPTIK"

Ne kadar basiretli davrandığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Tüm kışkırtmalara rağmen Karadeniz'in huzuru bozulmadı, bölgemizdeki yangının kıvılcımı ülkemize sıçramadı. Ne muhalefetin gazına ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük. Usta bir satranç oyuncusu gibi yapacağımızı yaptık, çok iyi planladık ve kararlılıkla hayata geçirdik. Böylece Türkiye'yi çok tehlikeli bir süreçten tek bir vatandaşımızın kılına bile zarar gelmeden çıkarmayı başardık.

Bugün de attığımız her adımı eksenli atıyor, milletimizin ve devletimizin menfaatlerini düşünüyoruz. Bölge yangın yerine dönmüşken, yeni düşmanlıklar olmasın diye çaba sarf ediyoruz. Dış politikadaki tek amacımız dostlarımızın sayısını çoğaltmak. Dost ve kardeş ülkelerle iş birliğimizi güçlendirmekten başka çaremiz yok. Emperyalist güçlerin bölgemize yönelik oyunlarını bozmak istiyorsak kardeş ülkelerle birbirimize kenetlenmek zorundayız.

BAE VE MISIR ZİYARETİ

Gazze'deki katliamı durdurmak istiyorsak kardeşlerimizle saflarımızı sıklaştırmak gerekiyor. BAE ve Mısır ziyaretleri bu açıdan çok başarılı geçti. Ticaret ve yatırımların yanı sıra Filistin meselesini de detaylıca görüştük. Her iki ülkeyle de iş birliğini güçlendirmeye karar verdik. Gazze'ye yaptığımız yardımların ulaşmasında Mısır'ın desteği oldu. Önümüz Ramazan. Gazze'ye yönelik katliam artıyor. Amacımız bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasıdır. Gazze'ye daha fazla yardım, bizim kardeşlik görevimiz.

CHP LİDERİ ÖZEL'E TEPKİ

Gazze halkının kendi topraklarından sürgün edilmesine karşı Mısır'la birlikte hareket edeceğiz. Tabii CHP ve şürekası bizim bu hassasiyetimizi anlamıyor. Onların gündeminde ne Gazze'deki vahşet ne de Filistin'deki işgal ve yıkım var. Bunların nelerle meşgul olduklarını sizler de görüyorsunuz. CHP'nin acemi genel başkanı ve perde arkasından bu partiyi yönetenlerin tamamının öncelikli gündemi kupon belediyeleri, kimin adamının yöneteceği meselesidir.

"UZATILAN BARIŞ ELİNİ HAVADA BIRAKMAYIZ"

Dünya batsa, kıyamet kopsa bunların zerre umurunda olmaz. Siyasi ikballeri haricinde hiçbir şeyi görmüyorlar. Varsın bu krizlerle ilgilenmesinler. Milletimiz bizim doğru yolda olduğumuzu görüyor. Bundan dolayı dış politikada adımlarımızı atarken daha önlerini dahi görmekten aciz muhalefete değil milletimize bakıyoruz. Ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bize uzatılan barış elini kesinlikle havada bırakmayacağız. Türkiye'nin dostluğunu isteyene sırtımızı dönmeyeceğiz.

CHP'li yöneticilerin tek bildikleri iş, kavga, ayak oyunu, kumpas olanlarla bizim boşa harcayacak tek bir saniyemiz bulunmuyor. Biz eser üretmenin, hizmet etmenin gayretindeyiz.

Giresun'a son 21 yılda 110 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık."