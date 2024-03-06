Son dakika! Erdoğan'dan Yeniden Refah'a tepki: Yaptıkları siyasi şantajcılık

06 Mart 2024 15:39 - Güncelleme : 06 Mart 2024 16:34

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Malatya'da düzenlenen mitinge katıldı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP ve Yeniden Refah Partisi'ne sert sözlerle yüklendi.

CHP ile DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşısı'na gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pusulasını şaşıranı Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanı, teröristle sarmaş dolaş olanı Malatya affetmez" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'na katılmayıp 31 Mart seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı alan Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'ne isim vermeden yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini aday göstererek kendileri kazanmak için değil bize kaybettirmek için çalışıyorlar. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçen seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 72, milletvekilliğinde yüzde 69 oy oranı ile desteklerini veren Malatya'ya şükranlarımı bildiriyorum. Sizler bize güvendiniz, üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. Malatya bugüne kadar bizi hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadı. 31 Mart'ta Malatya'dan rekor oy bekliyorum.

"KANDİL'LE 'DEM'LENENİ MALATYA AFFETMEZ"

Türkiye Yüzyılı inşasında Malatya ile yol yürümekten şeref duyuyoruz. Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı köşeli, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanı, teröristle sarmaş dolaş olanı Malatya affeder mi?

Depremin izleri silinecek. Şehrimizi ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapılıyor.

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde belediye başkanlarını, muhtarlarını seçecek. Büyükşehirlerde ve illerimizde ittifak yapıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik tecrübesini kimseyle tartışmayız. Bayrağı devralan arkadaşımız emaneti halefine devredene kadar ülkesi için canla başla çalışacak. Malatya büyükşehir ve ilçelerimizin bir kısmında böyle bir değişim olduk. Dün şehrimize hizmet edenleri nasıl desteklediysek bugün vazifeye talip kardeşlerimizin de yanında olacağız.

YENİDEN REFAH'A 'SİYASİ ŞANTAJ' TEPKİSİ

Pek çok il ve ilçede şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini aday göstererek kendileri kazanmak için değil bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülke. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyanlarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ülkeye hiçbir faydanız olmayacaksınız, sonra sadece yalan yanlış konuşarak, haksızca eleştirerek siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır.

"NE ÇEKTİYSEK ZÜBÜK SİYASETÇİLERDEN ÇEKTİK"

Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Sadece öteki ne veriyorsa 5 fazlası benden yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza acıyarak bakıyoruz. Maalesef son dönemde bu alçak siyasetin yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum."