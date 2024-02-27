Son dakika! Erdoğan Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu örneğiyle yüklendi: Akıbeti onun gibi olacak

27 Şubat 2024 14:43 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Manisa mitinginde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile aynı akıbeti yaşayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir önceki nasıl 13 kez girdiği seçimden netice alıp gittiyse bu da aynı olacak" dedi.

CHP ile DEM Parti arasındaki iş birliği temaslarına tepki gösteren Erdoğan, "Bu parti adına kimi isimlerin nerede be kimlerle 'dem'lendiği belli değil. Şehirlerimizin geleceği bu kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz. 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz" eleştirisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"31 MART'TA ONU DA ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

"Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Buradan kendisine sesleniyorum. Kendini paralamasın. Boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. 31 Mart'ta onu da 'özgür'leştirerek eziyetten kurtaracağız. Bir önceki gibi. 13 kez girdiği seçimden nasıl ki netice alıp gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak.

İçeride ve dışarıda birileri milletimizin moralini bozmak için her yolu deniyor. Türkiye'nin sıkıntıları elbette var ama bunları çözecek program da irade de yine bizdedir. Hiçbir şey üretmeden, hiçbir program ve proje geliştirme zahmetine katlanmadan milleti kendine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur.

Cudi'de mağaralara girdik mi? Tendürek'te inlerine girdik mi? Bundan sonra da biz yaparız. Nerede teröristan, nerede terör örgütleri, hepsi şu anda darmadağın. İşte tüm bunları yapmak için Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizin takdirine sunduk.

EKONOMİDE TIRMANIŞ İÇİN TARİH VERDİ

Gelip geçici sorunların bu büyük ufku karartmasına izin vermeyeceğiz. Bilhassa ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızla hafiflemeye başladığını önümüzdeki yıldan itibaren de yeniden yükselişe geçeceğimizi göreceğiz. Vatandaşlarımız ortaya çıkan kaynaktan hak ettiği payı mutlaka alacaktır.

Emniyete sordum, alanda ne kadar Manisalı var? 45 bin.

Mayıs seçimlerinde kurulan 6'lı Masa'nın gerisindeki silüetleri unutmadık. 2019 seçimlerinin gerisindeki gizli ittifakları unutmadık. Şimdi İstanbul, Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların da farkındayız. Son dakika oyunların, listelerdeki değişikliklerin ne anlama geldiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Bunlarda mertliğin, hasbiliğin zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet edindiler. Cumhur İttifakı AK Parti'si ile, MHP'si ile adayları ile tüm şeffaflığı ile ortadadır.

'ŞİMDİKİ CHP LİDERİNİ KİMSE TAKMIYOR"

Bizim gizli saklı hiçbir pazarlığı yok. Her şey milletimizin gözü önünde. CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Eski CHP Genel Başkanı'nın kurduğu masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıktı. Şimdiki CHP Genel Başkanı'nı zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede be kimlerle 'dem'lendiği belli değil. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa'da olduğu gibi aday listelerini seçim kuruluna zamanında veremediler. Haftalar öncesinden belli olan bir işi bile beceremeyecek olan siyasetten uzak durumdalar. Çıkarları dışında hiçbir şeyi gözleri görmez. Bırakın dünyada ve Türkiye'de ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar. Böyle siyaset olmaz.

Şehirlerimizin geleceği bu kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz. 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz. Bu muhalefet anlayışının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi yok. Allah göstermesin bunların eline fırsat geçerse ülkemiz elindekilerden de olur. Muhalefet tarafı sadece konuşur."