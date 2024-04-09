Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mirziyoyev'e kritik telefon

09 Nisan 2024 18:40 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 18:51

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İYİ Parti'de İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

"İKİLİ İLİŞKİLER ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Türkiye ve Özbekistan ikili ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini ve gelecek süreçte ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.