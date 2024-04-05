Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Beşiktaş göndermesi!

05 Nisan 2024 20:49 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 21:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İbn-i Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftardaki konuşmasında Beşiktaş'ta 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan ruhsatsız gece kulübü yangınına değindi. TÜRGEV'e yapılan eleştirilere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin işçilerin ölümüyle ilgili tek söz etmediğini hatırlatarak iki yüzlülükle suçladı.

Yerel seçim sonrası çıkan tartışmalara da değinen Erdoğan, seçimlere gölge düşürme çalışmaları olduğunu söyleyerek bu sonucun AK Parti davası için hayır olacağını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Türkiye yüzyılı sizlerin omuzlarında yükselecektir. Ben burada yeni Türkiye'nin engelleri aşan Türkiye'nin mimarlarını görüyorum. Bilim kadınlarını, örnek anneleri görüyorum. Bu vesileyle bir hususun altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz meyve veren ağaç taşlanır. TÜRGEV gibi vakıflarımız belli çevreleri her zaman rahatsız etti. Kim var denilince "Ben varım" diyen TÜRGEV bu kesimler tarafından hedef tahtasına oturtuldu.

-Ağızlarını her açtıklarında gönüllü kurumlarımıza dil uzatanların iki yüzlülüklerini çok iyi biliyoruz. Sürekli ahlak tüccarlığı yapan, sürekli işçinin, emekçinin hakkından bahseden bu çevreler Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 emekçimizle ilgili tek cümle kurmadılar. 29 kişiye mezar olan binaya imar ruhsatını verenler kim? Savcılarımızla bu işin peşindeyiz.

-Sizlerden yarını değil daha ötesini görerek kendinizi geliştirmenizi bekliyoruz. TÜRGEV'in dijital kültür alanında gençlere yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Sadece takipçi değil dijitalde içerik üreticisi olmanız sizlerden beklentimizdir.

-Seçimlere gölge düşürme seçmenin iradesini rehin alma girişimleri hüsrana uğradı. Sandık sonuçlarının da davamız mücadelemiz açısından hayır olacağına inanıyoruz.