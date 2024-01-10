Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'in Mossad operasyonuyla ilgili açıklama: Daha durun, bu ilk adım

10 Ocak 2024 15:41 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde “MİT 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri”nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin artık sahada ve masada oyun kurucu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in bölücü terör örgütü PKK'ya düzenlediği üst düzey operasyonların ardından artık teröristlerin sözde lider kadrosunun başını dışarı çıkaramaz hale geldiğini belirtti.

Türkiye'nin başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelerdeki duruşunun birilerinin planını bozduğunu dile getiren Erdoğan, MİT'in Türkiye'deki Mossad operasyonuna yönelik ise "Operasyon İsrail'i ciddi manada şaşırttı. Nasıl oldu da bunları yakaladınız diye. Daha dur bakalım, bu ilk adım. Türkiye'yi hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"GİZLİ KAHRAMANLARIMIZI AYRI AYRI TEBRİK EDİYORUM"

"MİT'imizin değerli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. MİT'in siz değerli mensupları ile beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 4 sene evvel Kale Yerleşkemizin açılığında sizlerle bir araya gelmiştik. MİT'imizin 97. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese, tüm teşkilat mensuplarına, tüm isimsiz kahramanlara şükranlarımı sunuyorum.

2002'den beri Türkiye'nin hizmetindeyiz. 21 yılı deviren görevlerimiz esnasında sizlerle hep yakın mesaide olduk. 21 yılda kritik günler yaşadık. Nice saldırılara maruz kaldık. Nice engellerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Bu süreçlerde MİT mensuplarımızın sadece gayretlerine, vatanperverliklerine değil, aynı zamanda entelektüel birikimlerine, analiz kabiliyetlerine de bizzat şahitlik ettim. Devleti için gerektiğinde hiç düşünmeden seve seve canını verecek nice kardeşlerimizle omuz omuza çalıştık. Gizli kahramanların nasıl büyük bir özveri ile görevlerini ifa ettiklerini çok iyi biliyorum. MİT mensuplarımızı burada ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin diliyorum.

"ARTIK SAHADA DA MASADA DA GÜÇLÜ TÜRKİYE VAR"

Türkiye küresel güç rekabetinin tam merkezi bölgede yer alıyor. Etrafımız bir ateş çemberi ile kuşatılmışken hem ülkemizi büyütmenin hem de devletimizin güvenliğini sağlamanın gayretindeyiz. Gelinen aşamada şu gerçeği hemen herkes kabulleniyor. Türkiye küresel santraç tahtasında oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir. Masada ve sahada güçlü Türkiye iddiamız artık tüm unsurlarıyla birlikte gerçeğe dönüşmektedir. Dünyanın farklı kıtalarındaki muhataplarımız bu gerçeği dile getiriyor.

Ülkemizde eksen kaybı yaşanmamış, asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksenidir. Eskiden olduğu gibi başkaları ne der kaygısıyla hareket etmiyoruz. İçeride ve dışarıda aldığımız her kararı tamamen Türkiye eksenli olarak belirliyoruz. Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa kimin ne dediğine bakmadan gerekli adımları atıyoruz. Doğru zamanda doğru adımlarla milletimizin çıkarlarını diplomasi ve askeri sahada savunuyoruz. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terör operasyonlarımız bunun açık bir örneğidir.

Azerbaycanlı kardeşlerimizle Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulması bunlardan biridir. Libya'nın meşru hükümetine destek bunlardan biridir. Mavi vatanımızı korumada ortaya koyduğumuz güçlü irade bunlardan biridir. Bu başarıların tamamında başta MİT olmak üzere ordumuzun, emniyetimizin, hariciyemizin ve diğer kurumlarımızın emeği, mücadelesi, alın ve yürek teri vardır.

Rusya - Ukrayna savaşı ile dünyada taşlar yerinden oynadı. Jeopolitik öne çıkmaya başladı. Güvenlik konseptlerinde de köklü değişimler yaşandı. Savunma harcamalarını israf gören, kamu bütçesine yük gören devletler, son 1-2 senede adeta silahlanma yarışına girdi. Güvenlik birimlerinin görev alanını daraltmaktan bahsedenler bugün güvenlik kurullarına sınırsız yetki veriyor.

"YARINA BIRAKIRIZ YANINA BIRAKMAYIZ"

Artık istihbaratımız bunların ayak takımıyla uğraşmıyor, lider kadrolarını hedef alıyorlar. Ayak takımıyla ne işimiz var? İnlerine gireceğiz dedik, girdik. Girmeye de devam edeceğiz. Aralarında örgütün üst düzey yöneticilerin olduğu çok sayıda terörist ülkemiz için artık tehdit olmaktan çıktı. Şehitlerimizin hesabını misliyle soruyoruz. PKK ile birlikte DEAŞ'a da çok ağır darbe indiriyoruz. DEAŞ'ın sözde lideri El Kureyşi Suriye'deki ininde etkisiz hale getirdi. Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kâr bırakmaz. İsterlerse fizana kaçsınlar, devletimizin nefesi enselerinde olacak.

'MİT'TE ÖZAL DÖNEMİNDE BAŞLAYAN SİVİLLEŞME BİZİMLE HIZLANDI'

Rahmetli Turgut Özal döneminde başlayan MİT'in sivilleşmesi bizim dönemimizde hız kazandı. Vesayet dönemleri sadece ekonomimize, demokrasimize değil, devletimizin omurgasını oluşturan kurumlarımıza da zarar vermiştir. İnşallah bir daha benzer enerji, vakit ve odak kayıplarının yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugün teşkilatın tehdit öncelikleri ülkemizin öncelikleri ile son derece uyumludur. Önümüzdeki dönemde teşkilatın personel kapasitesini daha da güçlendireceğiz. Türkiye'nin güvenlik konseptinin aynı kalması elbette düşünülemez. Değişen şartlara göre ülkemizin güvenlik hassasiyetlerini güncelliyoruz. Son dönemde düzensiz göç gibi, radikalleşme gibi, organize suçlar gibi, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler de kurumumuzun radarına girmiştir. 5. kol elemanlarına kesinlikle göz açtırmayacağız.

MİT'İN MOSSAD OPERASYONU: DAHA DURUN BU İLK ADIM

Bölgemizde gerilimin tırmandığı dönemde sosyal medyanın ülkemize yönelik psikolojik harekatların merkezi olarak kullanılmasına seyirci kalamayız. Geçmişte bunun acılarını yaşadık, benzer acıları milletimize tekrar yaşatamayız. Başta Gazze'deki katliam olmak üzere bölgesel meselelerde sergilediği dik duruşun birilerinin hesabını bozduğunun, birilerini rahatsız ettiğinin farkındayız. Biz de boş durmuyoruz bunlar karşısında. MİT düzenlediği operasyonlarla kazın ayağının öyle olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran MİT, bizi tehdit edenlere cevabını çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırttı. Nasıl oldu da bunları yakaladınız diye. Daha dur bakalım. Daha bu ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız. Ama tanımaya mahkumsunuz.

MİT'in bölgemizdeki gerilimin düşürülmesinde yürüttüğü diplomasiyi de takdirle karşılıyoruz. Devlet görevlilerimize ve kritik kurumlarımıza yönelik siber saldırıların engellenmesi noktasında MİT'in başarılarını gururla takip ediyoruz."