Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete yerel seçim mesajı: Beklemedikleri bir hüsran yaşayacaklar

12 Ocak 2024 14:10 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile kalan illerin adaylarını 14 Ocak Pazar günü açıklayacaklarını söyleyen Erdoğan, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerini vurmasını da değerlendirdi. Erdoğan, ''Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler. Bu yapılanların hepsi orantısız güç kullanımıdır'' ifadesini kullandı.

"PAZAR GÜNÜ ANKARA ADAYINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Değerli arkadaşlar İstanbul merkezli olarak bazı illerin açıklamalarını yaptık. Pazar günü Ankara ve kalan illerin açıklamalarını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü ATO Kongre salonunda açıklayacağız.

"BEKLEMEDİĞİ BİR HÜSRAN YAŞAYACAKLAR"

Cumhur İttifakı olarak samimi olarak neler yapabiliriz değerlendirmesini yapıyoruz. Manisa ve Mersin’de MHP çalışmalarını sürdürüyor onlar da çalışmalarda güçlü olarak çalışmalarını arkadaşlarımızla birlikte yürütüyorlar. Emin adımlarla, Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır.

"KIZILDENİZ'İ KAN GÖLÜNE ÇEVİRME HEVESİNDELER"

Orantısız bir güç kullanımını İsrail, Filistin’de yapmakta. Kızıldeniz’i kan gölüne çevirme hevesindeler. Şu anda çok kanallardan haber alıyoruz. Husilerin başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan öğreniyoruz"