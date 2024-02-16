Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni adayına gönderme!

16 Şubat 2024 14:28 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 15:17

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu. Geçmiş dönemden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve İYİ Parti'den OBB adayı olan Enver Yılmaz'da göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasetin namusu var. Evvela üyesi olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Hani eskilerin deyimiyle eli işte, gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir." diyerek eleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Boztepe'den Ordu'ya bakılmakla doyulmaz. Ordu'nun güzelliği söylemekle sayılmaz. Denizde dalgası var üstünde takası var Allah şahit Ordu'nun millete sevdası var. Bakılmakla doyulmayın, güzelliği sayılmayan, milletine, vatanına, devletine, sevdasına gökte uçan kuşların bile gıpta ettiği medarı iftiharımız Ordu. Senin her ilçenin, her mahallenin, sesimize sesiyle, sevdamıza sevdasıyla mukabele eden kadirşinas her bir insanını hasretle selamlıyorum. Ordu'ya mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığında sahsıma verdiği yüzde 62'yi aşan Meclis'te Cumhur İttifakı'na verdiği yüzde 61'in üzerindeki desteği için şükranlarımı sunuyorum. Bu rekor sonuçlarla Ordu Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirleri arasında yer alma kararını ortaya koymuştur. Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz her mücadelede kayıtsız şartsız yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek şekilde göstermiştir.

Biz de bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Ordu'nun bu sevgisine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Dün Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, bugün de aramıza kimseyi sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlar sakın bunlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Tam aksine biz bizimle bir olan, beraber olan, iri olan, diri olan, kardeş olanlarla beraber yürüdük, bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz. Her kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, müfteridir, hilebazdır, kifayetsiz bir muhterisdir. Ordu'nun siyasi hokkabazlıklara değil sadece esere ihtiyacı var, hizmete ihtiyacı var. Türkiye Yüzyılı'na hazırlanmaya ihtiyacı var. Elbette bu ülkenin her bireyi istediği partide siyaset yapma hakkına sahiptir.

Birbirimize bütünleşirsek, Ordu'nun yapacağı tarihi sıçramayı hiçbir engel durduramaz.

"SİYASETİN NAMUSU VAR, ÜYESİ OLDUĞUN PARTİYE SADAKAT GÖSTERMELİSİN"

Geçmiş dönemden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve İYİ Parti'den OBB adayı olan Enver Yılmaz'da göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, bizimle bir olan, beraber olan, iri olan, diri olan, kardeş olanlarla beraber yürüdük. Bundan sonra da onlarla beraber yürüyeceğiz. Her kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, müfteridir, hilebazdır, hepsinden önemlisi kifayetsiz bir muhteristir. Siyasetin namusu var. Evvela üyesi olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Hani eskilerin deyimiyle eli işte, gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir." diyerek eleştirdi.

Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz sadece kendi partimizle, kendi ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor? Ben seçimi kazanacağım sonra AK Parti'ye geçeceğim. Bizim onlarla işimiz yok. Biz yola çıktıklarımızla aynen yolumuza devam ederiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı, Ordu'yu Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin örnek şehri yapmak için vizyonuyla, programıyla, projesiyle 31 Mart'a hazırdır. 31 Mart akşamı Ordu Hilmi Güler'i ile ve tüm ilçe belediyeleriyle gümbür gümbür geleceğe yürüyor mu? Mesele bu siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de yardımı sadece Rabbimizden desteği sadece milletimizden istiyoruz. Şayet iki elin parmaklarının kenetlendiği gibi birbirimizle bütünleşirsek Allah'ın izniyle Ordu'nun yapacağı tarihi sıçramayı hiçbir engel durduramaz.

"YARIN TRABZON VE RİZE'DEYİZ"

Her fırsatta altını çizerek tekrar ettiğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var, ne de bugünün CHP'si gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Biz tüm samimiyetimizle ve gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Bu anlayışla hasret gidermek ve vatandaşımızın sandıkta desteğini istemek için gittiğimiz hemen her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Dün Samsun'daydık. Bugün Ordu'dayız, buradan da Giresun'a. Yarın Trabzon oradan da Rize.

"BİZİMLE YARIŞACAK BİR RAKİP TANIMIYORUZ"

Eser ve hizmet müktesebatı konusunda ne belediyelerde ne iktidarda bizimle yarışacak bir parti zaten mevcut değil. Öyle ya, herhalde milletimiz 17 seçimdir kara kaşımıza, kara gözümüze hayranlığından her seçimde bizi sandıktan birinci çıkarmıyor. Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor, kabul ediyor. Sadece bu kadar da değil bizimle vizyonda, programda, projede yarışacak bir rakip de tanımıyoruz. Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülkeye ve şehirlerimize katkıda bulunmayı kendilerine bile hayırları yok. Şehir hastanemiz şu anda yüzde 93 bitmiş vaziyette. Yol sıkıntısı vardı bugün Ulaştırma Bakanıma da talimatı verdim. Dedim ki yolu da süratle yapacaksın bunu belediyeden bekleme. Ulaştırma Bakanı olarak yolu da bitir böylece şehir hastanesi ile birlikte yolumuzu da bitirmiş olalım.

Mesela, herkesin saç saça, baş başa kavga halinde olduğu CHP'ye bakıp da başka bir hissiyata kapılmak mümkün mü? Şu anda biz merkezi yönetimde miyiz? Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı dolayısıyla burada Mehmet Hilmi Güler ve ilçe belediyelerimiz seçimi kazandığı anda şunu bileceksiniz; Burada Cumhurbaşkanı şu anda AK Parti'de Erdoğan. Hükümet onda dolayısıyla yerel yönetimde de aynı şekilde burada AK Partili bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman artık Ordu'nun kılına zarar gelmez. Bunu yapacağız. Samsun'dan Hopa'ya bu sahil yolunu kim yaptı? Biz yaptık. Şimdi de yine aynı şekilde yola devam.

Yine ülkeye ve millete faydası olmayan partilerin bazıları da tüm stratejilerini kazanmak üzere değil kaybettirmek üzere kurmuş durumdalar. Senin bu ülkede tuğla üzerine tuğla koyma seviyesinde bir izin bile yoksa, milletin dertlerinden birine bile derman olacak projen veya teklifin yoksa, herhangi bir konuda geleceğe ışık tutacak fikir üretememişsen, birilerine kaybettirmekle eline ne geçecek? Bu kafanın sonu kendini siyasetin mezat pazarında açık artırmaya çıkarmaktır. Nitekim öyle de oluyor.

"ORDU'YA SON 21 YILDA 139 MİLYAR LİRA TUTARINDA YATIRIM YAPTIK"

Bugüne kadar hüsnüniyetle çıktığımız hiçbir yolda biz yaya kalmadık. Buna karşı kafalarında ve karınlarında dolaştırdıkları 40 tilkiyle bizim önümüzü kesmek için yola çıkanların hiç birinin de sonu hayırlı bir durakta bitmedi. Varsın onlar tilkilerin kuyruklarını birbirlerine bağlamakla uğraşsınlar, biz ülkemiz ve şehirlerimiz için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmayı sürdüreceğiz. Ordu'ya son 21 yılda günümüz rakamlarıyla 139 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Laf ola beri gele 139 milyar lira.

"EMEKLİLERİN BAYRAMI İKRAMİYESİ 3000 LİRA OLDU"

Ülkemizin her gündemi bizim gündemimizdir. Milletimizin her sıkıntısının çözümü bizim sorumluluğumuzdur. En küçük bir zafiyete izin vermiyoruz vermeyeceğiz. Yatırımlarımızı, insanımızın ve şehirlerimizin her bir meselesini yakından takip ediyoruz. Bunları söylerken önümüzdeki zorlukları da görmezden gelmiyoruz. Ülke olarak içinden geçtiğimiz meşakkatli sürecin milletimizi nasıl yorduğunu en iyi biz biliyoruz. Durmak yok, yola devam. Bir de buna 6 Şubat depremlerinin ekonomimize çıkardığı 104 milyar dolarlık ilave maliyeti eklememiz gerekiyor. Bu dönemde de önceliği yatırıma, istihdama, üretime ve cari fazla yoluyla güçlenmeye verdik. Böylece vatandaşlarımızın çalışacak iş bulabilmesine imkan sağladık. İnsanımızı mağdur edecek acı reçeteler yerine dengeli politikaları yeğledik. Hayat pahalılığı ile mücadele çok zorlu geçiyor. Bedelini beraberce ödüyoruz. Emeklilerimize yaptığımız tek seferlik 5 bin liralık ödemenin, en düşük maaşı 10 bin liraya çıkarmanın maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Önümüz Ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanını zorlama pahasına artış planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı 3000 liraya çıkartacağız.