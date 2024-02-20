Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Adalet sisteminde reform sürecek

20 Şubat 2024 14:27 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 15:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek yargıdaki yetki tartışmasına ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, bu konuda taraf olmadıklarını ifade etti. 'Hakem mevkiindeyiz' diyen Erdoğan, Anayasa'ya göre her birinin görev alanı farklı olan yüksek yargı kurumlarının arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetinde olduklarını söyledi.

"MEDENİYET ADALETİN OLDUĞU YERDE ORTAYA ÇIKAR"

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kura törenimizle görev yerleri belli olacak hakim ve cumhuriyet savcılarımızı tebrik ediyorum. Her şeyden önce adalet içinde yaşadığımız evrenin ruhudur, şayet bu ruhu kaybedersek diğer hiçbir şeyin anlamı kalmaz.

Adaletin kaybolduğu toplumların kısa sürede yıkılıp gittiğini gördük. Adaletin önemine bilhassa vurgu yapıyoruz. Medeniyet dediğimiz olgu da ancak adaletin olduğu yerde ortaya çıkar. Sizler devlet ve toplum bakımında işte böyle hayati bir görevi yerine getirmek için seçilmiş kişilersiniz. Bu vazifeyi inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz.

"ADALET TEŞKİLATIMIZI DARBECİ ZİHNİYETTEN DE TEMİZLEMEYE ÇALIŞTIK"

Cumhuriyet tarihimizin en büyük katılım atılımlarına imza atarken, adaleti 4 temel önceliğimizden bir olarak belirledik. Bir yandan anayasamızda ve temel kanunlarımızda gereken düzenlemeleri Meclisimizle birlikte hayata geçirmek diğer yandan adalet teşkilatımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da yargı teşebbüsüyle darbe girişiminde bulunulduğunu görmedik mi? Adalet teşkilatımızı darbeci zihniyetten de temizlemeye çalıştık.

Merdiven altı bir anlayışla yürüyen bir sistem vardı ama artık şimdi öyle değil. Şimdi dört dörtlük fiziki imkanlarla halkına hizmet veren bir yargı var. Terör örgütlerinin güvenlik güçlerimizle birlikte yargıyı da hedef aldığı zamanlar oldu. Daha geçen hafta Çağlayan Adliyesi'nde teröristler hakim ve savcılarımıza ulaşabilselerdi neler olacağını tahmin bile etmek istemezdik.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNE ULAŞMASINA KİMSE ENGEL OLAMAZ"

Yasamasıyla yürütmesiyle yargısıyla ülkemizin güvenliğini, huzurunu güçlendirmek için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Verdiğimiz mücadeledeki onurlu duruşumuz evlatlarımıza miras bırakacağımız iftihardır. Hakimlerimiz ve savcılarımız milletimizin omuzlarına yüklediği vazife sürecinde bu ülkenin hedeflerine ulaşmasına kimse engel olamaz.

"YARGININ HALA ÇÖZÜM BEKLEYEN SIKINTILARI VAR"

Yargının hala çözüm bekleyen sıkıntıları var. Bir kısmı yargı kurumları arasındaki anlayış farkından kaynaklanıyor. Adalet sistemimizin mevzuat altyapısını güçlendirmek için başlattığımız reformları kesintisiz devam ediyoruz. Yargı Reformu strateji belgemizi 2009 yılında kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Gazi Meclis'ine sunulan 8. Yargı paketi bu stratejik adımlarından biridir.

İtiraz, istinaf, temyiz yollarındaki başvuru süresi 2 hafta olarak düzenleniyor. Adli para cezaları günümüz şartları yeniden değerlendirilerek güncelleniyor. Hükümlülere vasi atanması işlemi otomatik olmaktan çıkarılarak bu bireylerin kendi kararlarına bırakılıyor"