Erdoğan'dan muhalefete tepki: Milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar

21 Şubat 2024 14:09 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 15:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Yerel seçimlere ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrı ülkemizi ve milletimizi hak ettiği yere çıkarmanın asrı olacaktır" dedi.

Türkiye Yüzyılı'nda şehirleri yeni nesil dijital teknolojilere uygun alt yapılarla yöneteceklerinin altını çizen Erdoğan, "Vatandaşlarımızın tamamının hayatlarına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmez adımlarımız olacaktır. Aile müessesini güçlendireceğiz, evlatlarımızı sapkın akımlardan koruyacağız" dedi.

Başta CHP olmak üzere muhalefete yüklenen Erdoğan, "Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler. Şahsi kariyerleri için bölücü örgütlerin uzantılarıyla DEM'lenmeyi tercih ettiler. 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KRİTİK TERCİHLER BULUNACAĞIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye Yüzyılı'nın temellerini sizlerle birlikte attık şimdi önümüzde yerel seçimler var, 38 gün kaldı. Hazır mıyız? Tıpkı 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine çok kritik tercihlerde bulunacağız.

Merkezi ve ilçeleriyle Afyon bir kez daha tercihini AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana yapacaktır, inanıyorum. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrı ülkemizi ve milletimizi hak ettiği yere çıkarmanın asrı olacaktır.

"EVLATLARIMIZI SAPKIN AKIMLARDAN KORUYACAĞIZ"

Hanım kardeşlerim istiyoruz ki Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü şehirlerimizdeki belediyeleri de kapsayacak şekilde yapalım. Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi yeni nesil dijital teknolojilere uygun alt yapılarla yöneteceğiz. Vatandaşlarımızın tamamının hayatlarına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmez adımlarımız olacaktır. Aile müessesini güçlendireceğiz, evlatlarımızı sapkın akımlardan koruyacağız.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok. Belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi uygun görürse bu acemiler de milletin karşısına "İşte adayımız" diyerek onu çıkarıyorlar.

"'DEM'LENMEYİ TERCİH ETTİLER"

Bir de utanmadan millete adaylarımız tıpış tıpış oy vereceksiniz dayatması yapıyorlar. Adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ne partilerine ne ülkesine fayda gelir. Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler. Şahsi kariyerleri için bölücü örgütlerin uzantılarıyla DEM'lenmeyi tercih ettiler. 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar.

"KAAN İLK UÇUŞUNU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ"

Milli muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şu anda KAAN'ı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler. İnsansız uçakları yaptık mı? AKINCI'yı yaptık mı? Daha durun bakalım neler gelecek neler. KIZILELMA'yı yaptık mı? KIZILELMA var ya F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. İlk adımdan itibaren KAAN projesini baltalamaya çalışanlara inat, milli uçağımız bugün göklerle buluştu.