Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah Partisi'ne gönderme

26 Şubat 2024 17:00 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 17:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi girişinde basın mensuplarına gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A ANLAMLI JEST

"Öncelikle Devlet Bey her zamanki nezaketini bu defa da gösterdi. Çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarınca güller gönderdi. Onun yanında kendine has içinde estetiği olan bir kalem gönderildiğini söylediler. Doğum günümü kutladığı gibi Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili de birbirimizle bu şekilde tebrikleştik. Yarın da Manisa'ya gideceğim. Bu süreci en güzel şekilde dayanışma içinde devam ettireceğiz.

"YENİDEN REFAH İTTİFAKTAN KOPTU"

Yeniden Refah'ın tavrını biliyorsunuz. Birçok yerde Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan kopmuş vaziyette. Yerel seçimlerde kendileri birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar ya da bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar.

(Sirk cambazı sözleri hakkında) Ben onların adını anmadım.

ANTALYA'DAKİ GAZZE DİPLOMASİSİ

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan bütün liderlerin gündeminde olan Rusya-Ukrayna olayı var, İsrail-Filistin olayı var. Bunlar orada ciddi manada işlenecek konular. Liderler bu konular üzerinde kararlı bir şekilde duracaklar. İkili görüşmelerimiz olacak. Bunların üzerinde duracağız o görüşmelerde.

PUTİN'İN DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Şu anda kısa bir zamanda bir ziyaret değil ama bu ziyareti geciktirmeden halledeceğine dair bana bir ifade kullandı. Ve Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumuyla olan memnuniyetini bana ısrarla söyledi. Aramızdaki ilişkilerin kararlı şekilde devamından yana olan memnuniyetini ifade etti.

F-16 VE F-35 TEDARİKİ

Bu konuda bizim planımız programımız F-35'ten ziyade artık F-16'ya kilitlenmiş durumda. Gerek Kongre, gerekse senato, bize gelen senatörlerle yaptığımız görüşmelerde de daha çok şu anda F-16'larla ilgili ne gibi adımlar atabileceğimizi konuştuk. Bunun dışında arkadaşlarımızın muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde daha çok bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Bunun takipçisiyiz.

SEÇİMDEN SONRA IRAK'A GİDECEK

Ramazan'daki miting takvimini arkadaşlarımızı çalışıyoruz. İftar programları mı olur, mitinglere devam mı ederiz. Ama biliyorsunuz ki AK Parti'nin bu konudaki kararlı duruşu devam edecektir.

Seçim sonrası Irak'ı ziyaret edeceğiz."