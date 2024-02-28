Erdoğan'dan CHP'ye 'DEM' göndermesi: Sırtını teröre dayayanlar dersini aldı

28 Şubat 2024 14:21 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 15:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndan MHP'nin ayrı aday gösterdiği Kütahya'da halka hitap etti. Yerel seçimlerden ekonomiye çok önemli mesajlar veren Erdoğan, CHP'ye yüklendi.

CHP'yi DEM Parti üzerinden hedef alan Erdoğan, "Bu millet sırtını terör örgütlerine dayayanlara en güzel dersi sandıkta verdi" ifadelerini kullandı.

Emeklileri heyecanlandıran açıklamalara da imza atan Erdoğan, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacağız daha çok gelir elde edeceğiz ortaya çıkan kazançla emeklilere hak ettiği maaşı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'YE DEM GÖNDERMESİ

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

"Öncelikle sizlere geçtiğimiz Mayıs seçim sonuçları için bir teşekkür borcumuz var. Destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart'ta da aynı oyları vermeye hazır mıyız?

Şayet hanımlar çok iyi çalışırsa bu iş olur. Gerçek belediyecilik için söz veriyor musunuz? Her Kütahyalı vatandaşımızın bizim gönlümüzde ayrı yeri var. Seçimler gelip geçer ama muhabbet baki kalır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu millet sırtını terör örgütlerine dayayanlara en güzel dersi sandıkta verdi.

"MEYDANI KİRLİ İTTİFAKLARA BIRAKMAYACAĞIZ"

Ülkemizin güvenliğine, istikrarına, hedeflerine göz dikenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bu millet sırtını terör örgütlerine dayayanlara en güzel dersi sandıkta verdi. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifaklara bırakmayacağız.

Ülkemizin Gezi olaylarından bu yana süren sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Önümüze hangi badire çıkarsa çıksın ülkemizi hedeflerine doğru götürüyoruz. Hiç şüphesiz hayat pahalılığıyla da mücadele ettik. Gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesidir. Ekonomi dediğimiz olay hesap kitap işidir.

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Emekliler için çaba gösteriyoruz. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz.

MUHALEFETTEN GELEN AÇIKLAMALARA TEPKİ

Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7-10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek emeklilerimizi tahrik ediyor. Ülkemizde 16 milyon emeklimiz var 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demektir. Sadece 7 bin lira veya 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. Askeri, polisi, sağlıkçısı ile devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcuıt maaşlarının maliyeti değil istenen ilave artışların tutarıdır.

ENFLASYON MESAJI

Sadece 6 Şubat depremlerinin ülkemize maliyeti 104 milyar dolar. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz.

Siz oturdukları yerden atıp tutanlara bakmayın. Onlar bozgunculuk peşinde koşuyor. Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan biziz. Milletimizden sabır istiyoruz. İnşallah yarınlarımız bugünümüzden daha iyi olacak"