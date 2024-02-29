Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

29 Şubat 2024 15:11 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 15:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da düzenlenen mitingde halka sesleniyor...

"31 MART'TA MÜJDELİ HABERLER BEKLİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İnşallah 31 Mart'ta Aydın'dan büyükşehir ve ilçeleriyle müjdeli haberler bekliyoruz. Az önce sordum meydanda katılım ne durumda. 52 bin. Bu ne demektir? 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz. Bu şehir bize Şehir Adnan Menderes'in emanetidir.

"ZİNHİNET AYNI ZİHNİYETTİ"

Ülkemizin darbeler halkalarından biri de 28 Şubat postmodern darbesiydi. Ülkemizin utanç verici sayfalarından biridir. Menderes'i hoyratça daraağcına gönderen zihniyet 28 Şubat'ta daha incelikli metodlar kullandı. Zihniyet aynı zihniyetti. Dönemin cuntacıları 28 Şubat'ın 1000 yıl süreceğini söylemişti.

Son dakika haberinin detayları gelecek...