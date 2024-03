Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Adını canilerin yanına ekletti

09 Mart 2024 11:59 - Güncelleme : 09 Mart 2024 12:52

Haliç Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu yönetimi günümüzün Nazileri olarak, isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Franco'nun ve diğer canilerin yanına ekletmişlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

1973'ten beri kuruluş senedindeki ifadesi ile memleket dahilinde ilmin yayılmasını teşvik için koşan, emek veren tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Bundan 4 yıl önce kaybettiğimiz kıymetli yol ve dava arkadaşımız, Beykoz eski belediye başkanımız, merhum Yücel Çelikbilek'i burada özellikle şükranla anmak istiyorum. Bu ocak tütmeye devam ettikçe vakfımız emektarlarının da amel defterleri kapanmayacaktır. Daha fazla gence ulaşacağız. Daha çok sayıda öğrencimize destek vereceğiz. Vatana, millete, ümmete ve tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek misyonu ile hiçbir engel tanımadan çalışan vakfın her bir mensubuna Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.

Allah ömür, milletimiz yetki verdikçe bizler de sizlerin her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Yeter ki sizler Asım'ın Nesli bir gençlik için samimiyetle çaba gösterin. Allah'ın izniyle gerisi sadece bir zaman meselesidir. Pazarı pazartesiye bağlayan gece ilk sahurumuza kalkacak, ilk orucumuzu tutacağız.

Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere gönül coğrafyamızın pek çok bölgesinde ciddi insani dramların yaşandığı bir dönemde karşılıyoruz. Gazze'de yaşananlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Terör devleti İsrail, Batılı güçlerin askeri ve diplomatik desteğini arkasına alarak Filistinliler yönelik tam anlamıyla bir soykırım politikası uygulamaktadır. Bugüne kadar 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 72 bin Filistinli ise yaralandı. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Öyle manzaralara şahit olduk ki içinde en küçük bir insanlık kırıntısı olanın uluslararası hukuka asgari düzeyde saygı gösteren bir devletin bunları yapabilmesi mümkün değildir.

"NETANYAHU ADINI DİĞER CANİLERİN YANINA EKLETTİ"

Netanyahu yönetimi günümüzün Nazileri olarak, isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Franco'nun ve diğer canilerin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız. 7 Ekim'den bu yana içimizi parçalayan utanç verici pek çok hadise ile karşılaştık. Uluslararası kurumların, insan hakları örgütlerinin, basın kuruluşlarının söz konusu İsrail olunca nasıl hiçbir işe yaramadıklarını gördük, tecrübe ettik. Diplomatik çaba harcandı ama Gazze'deki masum çocukların ya açlıktan ölmesine ya da bombalarla katledilmesine mani olunamadı.

"GAZZE'YE 3 BİN TONLUK YARDIM GEMİMİZ YARIN EL ARİŞ'E ULAŞACAK"

Ülke ve millet olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren Filistin halkı için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Liderlerle tüm görüşmelerde Filistin meselesi ve Gazzeli kardeşlerimizin durumunu gündeme getirdik. Ülkemizdeki İsrail muhipleri dahil herkesin Hamas'a terör örgütü yaftası vurmak için yarıştığı dönemde biz buna açıkça itiraz ettik. Topraklarını, onurlarını, insanlarını savunan Filistinli mücahitlere böyle bir kara çalınamayacağını tüm dünyaya cesaretle ilan ettik. Bölgeye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 40 bin tonu buldu. Kızılayımıza ait 3 bin tonluk bir yardım gemisi daha yarın El Ariş'e ulaşıyor. İnşallah yardım miktarını daha da artıracağız.

'ONE MINUTE' HATIRLATMASI

Türkiye'nin Filistin davası için verdiği samimi mücadelenin en yakın şahidi Filistinli kardeşlerimizdir. Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin en başında yine biz varız. Devletiyle ve milletiyle Filistin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke tartışmasız Türkiye'dir. Her kim hiçbir şey yapmadılar diyerek hükümetimizi eleştiriyorsa kul hakkına giriyor demektir. Böyle bir cümle kurmak aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan, 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı 'One minute' diye haykırırken nerede duruyorsa, bugün de aynı yerde durmaktadır. 21 yıl önce göreve gelmeden önce, daha başbakan değildim, genel başkan olarak ABD'ye ilk ziyarette ABD'nin ileri gelenleri ile masaya oturduğumuzda bana orada Hamas'ı sordular. Terör örgütü dediler. Ben onlara o zaman, "Hayır, terör örgütü değil, tam aksine bir direniş örgütüdür" demiştim. O zaman başbakan değilim. Şimdi haydi haydi, kimse bize kalkıp da Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz. Hamas'ın liderleriyle çok açık net her şeyi rahatlıkla konuşup onların arkasında dimdik duran ülke, Türkiye. Ülke olarak güçlendikçe inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Mücadele bayrağını bizden siz devralacak onu yücelteceksiniz. Ne yapıyorsak sizler için.